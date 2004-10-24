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۳ آبان ۱۳۸۳، ۹:۱۸

مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است

- روزنامه واشنگتن پست فاش ساخت : مسئولان سازمان اطلاعات آمريكا براي بازجويي زندانيان عراقي آنهارا به خارج از عراق منتقل مي كردند

- نظاميان رژيم صهيونيستي دو فلسطيني را در نوار غزه به شهادت رساندند

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا گفت : جان كري نامزد دمكراتها فاقد هوش انتخاباتي در خصوص عراق است

- خاوير سولانا گفت : اتحاديه اروپايي در نظر دارد 100 ميليون دلار رابراي پايان دادن به دارفور سودان هزينه كند

- پزشكان تونسي پس از معاينه ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كردند وي به بيماري آنفولانزا مبتلا شده است

- حزب شاس رژيم صهيونيستي به طرح آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براي تخليه نوار غزه راي نداد

- يك خبرنگار فرانسوي براي مدتي كوتاه در شهر فلوجه دستگير و سپس آزاد شد

- دولت موقت عراق مذاكرات خود را براي بازگرداندن آرامش به شهر فلوجه آغاز كرد

- يك گروه تندرو اعلام كرد  يك عراقي كه با نيروهاي آمريكايي همكاري مي كرد را به قتل رسانده  است

- گروه ابو مصعب الزرقاوي پس از برعهده گرفتن شماري از عمليات انتحاري درعراق نام خود را تغيير داد

- براي نخستين بار نيروهاي ژاپني مستقر در شهر سماوه عراق مورد تعرض قرار گرفتند

- شش فلسطيني در حمله هوايي ارتش اشغالگر قدس به كوي الامل در خان يونس به شهادت رسيدند

- فلسطينيها براي همسبتگي با زندانيان  در مقابل مقر صليب سرخ اجتماع كردند

- ملاعمر رهبر گروه طالبان گروهش را براي پايان دادن به حملات غربيها فرا خواند

کد مطلب 123803

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