احداث مصلی بندرعباس باید شتاب و سرعت بیشتری بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس در جمع مدیران، خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت خورهای بندرعباس شد و اظهار داشت: در حال حاضر خورهای بندرعباس به کانون تولید انواع بیماریها در سطح شهر تبدیل شده است.

وی همچنین از وضعیت کوچه ها و معابر فعلی شهر بندرعباس انتقاد کرد و اظهار داشت: شهرداریها باید در این خصوص با همکاری دستگاههای ذیربط مشکلات مردم را برطرف نمایند.

وی تاکید کرد: شیرین کردن آب دریا می تواند در زندگی و شغل کشاورزی استان تحول بزرگی ایجاد کند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه سخنان خود به وضعیت فعلی مصلی قدس بندرعباس اشاره کرد و افزود: من به عنوان امام جمعه بندرعباس مصمم هستم این طرح بزرگ در بندرعباس با سرعت و شتاب بیشتری انجام گیرد اما متاسفانه به علت کمبود اعتبارات، نبود بودجه، عدم کمکها و مساعدت دولتی این طرح به کندی در حال انجام گرفتن است.

وی از همگان خواست در رفع این مشکل همکاری و مساعدت کنند.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه به ایام دهه مبارک فجر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: هرچه دهه فجر انقلاب اسلامی را باشکوه برگزار کنیم به مرگ استکبار کمک کرده ایم و اگر خوب به ابعاد انقلاب اسلامی توجه کنیم می بینیم که امروز لبنان و حزب الله فرزندان دهه فجر ایران اسلامی هستند و انقلاب اسلامی به شدت سرایر دنیا جهان گسترش یافته است.

وی از مسئولان خواست تلاش کنند تا این برنامه ها به خوبی برگزار و زمینه حضور مردم را در این مناسبتها فراهم شود و گفت: همگان وظیفه داریم فرزندان و نسل آینده خودمان را با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا کنیم.