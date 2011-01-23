تصاویری از اولین نمایش شفقهای قطبی در آسمان سال 2011

به گزارش خبرگزاری مهر، این شفقهای قطبی که برای دو هفته به نمایش خود ادامه دادند، ناشی از بادهای قدرتمندی متشکل از ذرات باردار بوده اند که به واسطه فعالیتهای خورشیدی در هفته اول سال 2011 به سوی اتمسفر زمین روانه شده بودند.

شفقهای آسمانی زمانی به وجود می آیند که این ذرات باردار در مسیر میدان مغناطیسی زمین جاری شده و پس از برخورد با اتمسفر زمین و تحریک مولکولهای هوا در بخشهای قطبی، انرژی اضافی را به صورت نور آزاد می کنند.

فعالیتهای این شفقهای قطبی در هفتم و هشتم ژانویه در حلقه قطب شمال به نقطه اوج خود رسید اما تماشاگران آسمان که در ارتفاعات بیشتری قرار داشتند روزهای بیشتری شاهد این رویداد زیبا بودند.

فورانهای خورشیدی منجر به شکل گرفتن طوفانهای مغناطیسی می شوند که می توانند بر روی فضانوردانی که در حال راهپیمایی فضایی هستند، ماهواره های مدارگرد زمین و سیستمهای ارتباطاتی و شبکه های انرژی تاثیرگذار باشند و یا حتی عملکرد آنها را مختل کنند.

انسانها شفقهای قطبی را در طیفهای رنگی سبز-زرد می بینند زیرا چشم انسان نوری را می بیند که توسط اتمهای اکسیژن و در ارتفاعی پایین در حدود 100 تا 300 کیلومتری از سطح زمین به وجود آمده است. در ادامه تصاویری از اولین نمایش آسمانی از شفقهای قطبی را در سال 2011 مشاهده می کنید:

شفق سال جدید

بخشی از نمایش بزرگ آسمان در سال جدید در کوهستانی در شمال نروژ

شفق قطبی بر فراز جزیره والویا در شمال نروژ

شمال سوئد

غروب خورشید بیگانه

غروب خورشید در افقهای دوردست سیبری به همراه شفق شمالی ظاهری بیگانه به خورشید بخشیده است