میراث فرهنگی گلستان در جشنواره شهید رجایی برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: سرپرست اداره شهرستان گنبد کاووس نیز دراین جشنواره به عنوان کارمند نمونه انتخاب شد.

وی یادآورشد: در سال 87 به دلیل عدم دریافت تعریفی از شاخص های عمومی دراین اداره کل، رتبه 32 را از 47 دستگاه دریافت کردیم که با برنامه ریزی های کارشناسی درسال 88 و تشکیل کمیته ویژه کارکرد، جهت ارتقاء خدمات، عملکرد و فعالیت های این اداره کل گام های موثری برداشته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: در رویکرد جدید ستاد برگزاری این جشنواره، یک چهارم شاخص های اختصاصی به خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی اختصاص یافته و این اداره کل نیز در راستای ارتقای سیستماتیک دولت الکترونیک با جدیت درحال برنامه ریزی است.



فعالی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل کمیته کارشناسی جشنواره شهید رجایی و برنامه ریزی های لازم دراین کمیته، درارزیابی عملکرد دستگاهی در سال 89 موفق به کسب رتبه مناسب تری شویم.

وی اظهار داشت: با توجه به پیشروی سیستم های اداری به سوی ساختاری سیستماتیک وعلمی، با شکل گیری کمیته کارشناسی جشنواره شهید رجایی دراین اداره کل برنامه ریزی های لازم دراین راستا درحال انجام است.