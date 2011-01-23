احمد کچهچیان درباره گروه بازیگری و وضعیت تمرینات نمایش "تریو" به خبرنگار مهر گفت: در این نمایش ستاره پسیانی، نازگل نادریان و ناز شادمان به ایفای نقش میپردازند. در حال حاضر در فضایی که اجاره کردهام تمرینات نمایش را ادامه میدهیم. مایل نبودم در فضای اداره تئاتر تمرین کنم زیرا هفتهای سه جلسه تمرین شبیه شوخی است.
وی با اشاره به نظم موجود در جشنواره بیست و نهم تأکید کرد: تنها مشکلی که امسال دارم این است که نمایش "تریو" باید در سالنی غیر از کارگاه نمایش اجرا شود زیرا نیازمند سالنی با عمق بیشتر از کارگاه هستیم که اختصاص به نمایشهای بخش تجربههای نو دارد. اگر سالنهای دیگر مجموعه تئاتر شهر برای اجرای نمایش را نداشته باشم مجبورم بخشی از شیوه اجرایی نمایش را حذف کنم.
کارگردان نمایش "تریو" افزود: امیدوارم که سالن دیگری به اجرای نمایش اختصاص پیدا کند. در باقی بخشها مشکلی ندارم و قسط اول کمک هزینه را هم دریافت کردهام.نمایش "تریو" در بخش تجربههای نو بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه میرود.
ستاره پسیانی با نمایش "تریو" به کارگردانی احمد کچهچیان در بخش تجربههای نو بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه میرود.
احمد کچهچیان درباره گروه بازیگری و وضعیت تمرینات نمایش "تریو" به خبرنگار مهر گفت: در این نمایش ستاره پسیانی، نازگل نادریان و ناز شادمان به ایفای نقش میپردازند. در حال حاضر در فضایی که اجاره کردهام تمرینات نمایش را ادامه میدهیم. مایل نبودم در فضای اداره تئاتر تمرین کنم زیرا هفتهای سه جلسه تمرین شبیه شوخی است.
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