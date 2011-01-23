به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پلیس فضای مجازی گفت: حوزه پلیس تبادل اطلاعات حوزه دیجیتال است و امنیت این فضا با پیشرفت بشر در حوزه الکترونیک دچار تحولات عمیق می‌شود.

وی افزود: سرعت توسعه علوم و تبادل اطلاعات موجب شد که مداخلات دارندگان قدرت بیش از پیش افزایش یابد و میزان دسترسی آنها به سایر جوامع افزایش چشمگیری یابد. این در حالی است که خود آنها نیز از مضرات این فضا مصون نمی‌مانند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در گذشته ایران با ورود هر تکنولوژی با واژه تاخر فرهنگی آشنا می‌شد و اکنون نیز باید تاخر امنیتی را نیز به تاخر فرهنگی اضافه کرد زیرا توسعه بخش فضای مجازی و سایبری در کشور بدون توجه به بار امنیتی آن ما را آسیب پذیر کرده است.

وی افزود: فضای سایبری مانند سیلی دنیا را به دنبال خود می‌برد و فرصت چاره اندیشی به هیچکس نمی‌دهد به نحوی که اکنون سرقت اینترنتی و سرقت اطلاعات بسیار آسان شده است.

احمدی مقدم تصریح کرد: در گذشته سیستم‌های جاسوسی باید با نصب میکروفون و یا دوربین در مکان مورد نظر اقدام به جاسوسی می‌کردند اما امروزه خود افراد زمینه جاسوسی برای دیگران از طریق فضای سایبری ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت تروریست‌ها در فضای مجازی گفت: در حال حاضر تمام اقدامات تروریستی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد به نحوی که در پرونده شهید علیمحمدی نیز تمام طراحی‌های عملیاتی و مبادله اطلاعات بر محور اینترنت بود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: همچنین بسیاری از خرابکاریها و انفجارهایی که در کشور رخ داد، تربیت و آموزش تروریست‌ها و همچنین پرداخت پول از طریق اینترنت انجام شده است.

وی گفت:‌اکنون افراد می‌توانند با استفاده از فضای مجازی و اینترنت حتی در برج‌های فرودگاهی نیز دستکاری کرده و از این طریق فجایع بزرگی را شکل دهند.

احمدی مقدم تصریح کرد: در حال حاضر سرقت، شورش، اغتشاش و شایعه پراکنی از طریق همین فضای سایبری انجام می‌شود و عده‌ای حرکت‌های اجتماعی و جنبشهای خود را نیز بر همین مدار ساماندهی می کنند.

وی با اشاره به اینکه در راه اندازی پلیس سایبری بسیاری تاخیر داشته‌ایم، گفت: باید هرچه سریعتر زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم شود تا اطلاعات در کشور باقی بماند.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: همچنین باید تلاش کرد تا موتور جستجوی ملی در کشور راه‌اندازی شود.