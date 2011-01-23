کوچک زاده: احسنت به کواکبیان که حساب خود را از خاتمی جدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با استناد به ماده 110 آیین نامه داخلی مجلس گفت: محسن نریمان عضو کمیسیون عمران مجلس در تذکری برخی از نمایندگان مجلس را متهم کردند که تحمل شنیدن حرف حق اصلاح طلبان را ندارند و همچنین هیئت رئیسه را متهم به جانبداری کردند. این در حالیست که مصطفی کواکبیان در حین نطق میان دستور خود به اصلاح طلبان دروغین حمله کرده بودند و کسانی که به وی اعتراض کردند اصولگرایان نبودند بلکه برخی از معترضان به سخنان وی از جناح دیگر بودند.

وی افزود: کواکبیان با نرفتن به دیدار خاتمی حساب خود را از آنان جدا کرد و ما به این رفتار وی احسنت می گوییم.

کوچک زاده گفت: کواکبیان از کسانی که به مردم بی احترامی کردند و حرمت شکنی و اغتشاش ایجاد کردند و همچنین عهد شکنان با امیرالمومنین حساب خود را جدا کرده است و کسانی که به وی در حین نطق میان دستورش اعتراض کرده اند از اصولگرایان نبودند.

در ادامه صدر که ادامه ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به کوچک زاده گفت: آقای نریمان دو موضوع را مطرح کرده بودند که موضوع اول درباره اعلام نظر نمایندگان در حین نطق ها و یا مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان بود که ما نیز آن را وارد دانستیم و گفتیم باید در جلسه سکوت حاکم شود و هنگام مطرح شدن نطق ها آرامش برقرار باشد. اما در خصوص موضوع جانبداری هیئت رئیسه، تذکر وارد نبود چرا که ما تذکر داده بودیم.

وی همچنین گفت: آقای کوچک زاده هم تلاش دارند که این موضوع را بگویند که افرادی که در جلسه علنی شلوغ کردند و آرامش جلسه را بر هم زدند از اصولگرایان نبودند.