دویدن با گرگهای خاکستری ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین شماره از ویژهنامه ایرانشناسی و ایرانگردی "سرزمینمن" که به معرفی میراث فرهنگی، طبیعی و معنوی ایران میپردازد منتشر شد.
"این گروه خشن" عنوان مطلب اصلی این شماره در بخش "حیاتوحش" است که نگاهی جانورشناسانه به زندگی گرگهای خاکستری ایران دارد.
همچنین در بخش "طبیعت و مردمشناسی" گزارشی با عنوان "دامهای پرنده" منتشر شده است. در این گزارش به شیوههای ایرانی و منحصر به فرد برای صید پرندگان پرداخته شده است. در این نوع صید سنتی که در تمام دنیا فقط در فریدونکنار مازندران انجام میشود، انسان و پرنده برای صید پرندهای دیگر با هم تبانی میکنند.
"سنگی به رنگ آسمان" دیگر گزارش مجله در مورد معدن فیروزه نیشابور و معدنچیان آنجا است که به شیوه نیمهسنتی، فیروزه را از دل سنگهای سیاه بیرون میکشند.
گزارش "بیکران نمک" هم درباره دریاچه نمک قم به عنوان بزرگترین معدن سطحی ایران است. دریاچهای از نمک که وسعتی بیشتر از یکهزار و 800 کیلومتر مربع دارد.
در بخش "تاریخ"، گزارشی از قرهکلیسا که نهمین اثر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی است منتشر شده. این گزارش با نام "کلیسای ایرانی، میراث جهانی" به چاپ رسیده است.
گزارش "سفر به آشیانه عقاب" درباره قلعه الموت قزوین است که همواره طبیعت و تاریخ آن با قصه و افسانه گره خورده. گزارش "بندی برای پرواز" نیز به بند علیخان، یکی از تالابهای فصلی ایران در نزدیکی استان تهران پرداخته است.
در بخش "خلیجفارس" گزارشی به نام "در اعماق نمکدان" انتشار یافته است که ماجرای سفری پرخطر به اعماق طولانیترین غار نمکی جهان را روایت کرده. سفری به غار نمکدان در قشم که سال گذشته انجام گرفت و نزدیک بود گروه غارنوردان در دل این غار جان بسپارند.
در این شماره یک گزارش هم در بخش "میراث، دوربین، حرکت" منتشر شده است. این گزارش "خونخواهان در دل ایران" نام دارد و مکانهای طبیعی ایران را که سریال مختارنامه درآنها فیلمبرداری شده بررسی کرده است."بهشت کوچک دیباج" نگاهی به زندگی و بارگاه امامزاده اسماعیل(ع) در اصفهان است که در بخش "امامزاده" چاپ شده.
در بخش "راهنمای سفر" سه راهنما وجود دارد. "برفبازی بر فراز پایتخت" که راهنمای سفر یکروزه به پیست اسکی دیزین، "آبتنی در زمستان" که راهنمای سفر دو روزه به بندر گرم بوشهر در فصل زمستان و "پیادهروی در مصر" راهنمای سفر به روستای کویری مصر در اصفهان است.
هجدهمین شماره نشریه ایرانشناسی "سرزمینمن" در 132 صفحه، به سردبیری رضا مختاری به صورت تمام رنگی و گلاسه منتشر شده است.
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