به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی "شب منتقدان" با حضور علی علائی رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، کیوان کثیریان دبیرمراسم، وحید اسلامی سخنگوی انجمن و جمعی از خبرنگاران امروز یکشنبه سوم بهمن‌ماه در خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست کیوان کثیریان دبیر چهارمین شب منتقدان سینمای ایران گفت: در سه جشنی که پیش از این انجمن برگزار کرده است، معمولا در زمان برپایی تاخیر وجود داشته است. ما برای برگزاری چهارمین شب منتقدان منابع مالی نداشتیم. البته خانه سینما در دوره اخیر با مشکلات مالی زیادی روبرو بوده است و حتی صنوف دیگر که پیش از این چنین مراسمی برگزار می‌کردند نیز از این کار منصرف شدند.

وی افزود: البته در حال حاضر تلاش‌هایی از طرف خانه سینما انجام شده تا این وابستگی مالی از بین برود و با بخش‌های خصوصی ارتباط‌هایی گرفته شده است. به همین دلیل ما ترجیح دادیم با وجود مشکلات مالی این مراسم را امسال برگزار کنیم. البته تا همین لحظه هیچ مبلغی تهیه نکرده‌ایم. اما قول‌های مساعد در این ارتباط گرفته‌ایم.

دبیر شب منتقدان سینمای ایران در ادامه بیان کرد: در حال حاضر یک موسسه مالی اعتباری و خانه هنرمندان مبالغی را برای این مراسم در نظر گرفته‌اند که امیدوارم طی این چند روز بتوانیم از این کمک‌ها بهره بگیریم. البته انتشارات سوره مهر، موسیقی بتهوون، شهر کتاب و نشر هرمس محصولات فرهنگی را برای این مراسم در نظر گرفته‌اند.

وی ادامه داد: مراسم چهارمین شب منتقدان جمعه هشتم بهمن‌ماه ساعت 18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. فیلم‌های بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر داوری شده و نامزدها معرفی شده‌اند.

کثیریان درباره داوری جشنواره مطبوعات سینمایی گفت: اولین دوره را سال گذشته برگزار کردیم. امسال تعداد آثار این بخش بیشتر شده است. داوری‌ها نیز صورت گرفته و در همین مراسم برگزیدگان معرفی می‌شوند. جشنواره مطبوعات از هفت بخش اصلی و چهار بخش جنبی تشکیل شده است. امسال بزرگداشت محسن سیف نیز برپا خواهد شد.

وی درباره حضور انجمن منتقدان در جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: ما هر سال نامه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارائه کرده و آمادگی لازم را برای همکاری اعلام می‌کنیم. نسپردن برگزاری نشست‌های مطبوعاتی به انجمن منتقدان می‌تواند ضربه به جشنواره باشد. جعفر گودرزی نایب رئیس انجمن منتقدان است که در جشنواره فیلم فجر به عنوان مدیر روابط عمومی حضور دارد ما آمادگی خود را به ایشان اعلام کردیم و حتی اسامی منتقدان را معرفی کردیم.

علی علائی در ادامه بیان کرد: امسال قصد داریم تا پایان سال برگزیدگان این دوره را اعلام کنیم. انجمن منتقدان در نظر دارد بهترین نقدهای 30 سال گذشته سینمای ایران را جمع آورری کرده و برگزیدگان را معرفی کند. امیدوارم منابع مالی فراهم شود تا بتوانیم این مجموعه را در قالب یک کتاب منتشر کنیم. این فهرست شخص‌محور است.

کثیریان درباره جشنواره مطبوعات سینمایی در پایان توضیح داد: ما امسال به شدت در این بخش افزایش کمی و ارتقاء کیفی داشتیم. این مسیر را ادامه می‌دهیم تا با استقبال بیشتری روبرو شویم. این قدم‌های اولیه است. تلاش کردیم داوران این بخش به لحاظ وزنی بزرگ تر باشند و البته برای داوری اسم صاحب اثر و رسانه‌ها را حذف می‌کنیم. سعی کردیم در این بخش محدودیت نداشته باشم. معیارهای این بخش از قبل برای انتخاب آثار مشخص شده است.