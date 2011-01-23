به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن رسولی‌منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طی حکمی سردار حمید حسام را به عنوان دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس منصوب کرد.

حمید حسام پیشتر به عنوان معاون ادبیات و انتشارات همین بنیاد فعالیت می‌کرد. چهار کتاب حاصل دوران فعالیت او در عرصه نویسندگی است: در زمینه داستان کوتاه کتاب "دهلیز انتظار"، در بخش خاطره کتاب "غواصها بوی نعنا می‌دهند" و "دلیل" و در حوزه رمان "راز نگین سرخ".

کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس قرار است شهریورماه سال 1390 همزمان با هفته دفاع مقدس و پس از برپایی جشنواره‌های استانی برگزار شود.