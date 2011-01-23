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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

حسام دبیر کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس شد

حسام دبیر کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس شد

سردار حمید حسام دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن رسولی‌منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طی حکمی سردار حمید حسام را  به عنوان دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس منصوب کرد.

حمید حسام پیشتر به عنوان معاون ادبیات و انتشارات همین بنیاد فعالیت می‌کرد. چهار کتاب حاصل دوران فعالیت او در عرصه نویسندگی است: در زمینه داستان کوتاه کتاب "دهلیز انتظار"، در بخش خاطره کتاب "غواصها بوی نعنا می‌دهند" و "دلیل" و در حوزه رمان "راز نگین سرخ".

کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس قرار است شهریورماه سال 1390 همزمان با هفته دفاع مقدس و پس از برپایی جشنواره‌های استانی برگزار شود.

کد مطلب 1238057

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