به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن رسولیمنفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس طی حکمی سردار حمید حسام را به عنوان دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطرهنویسی دفاع مقدس منصوب کرد.
حمید حسام پیشتر به عنوان معاون ادبیات و انتشارات همین بنیاد فعالیت میکرد. چهار کتاب حاصل دوران فعالیت او در عرصه نویسندگی است: در زمینه داستان کوتاه کتاب "دهلیز انتظار"، در بخش خاطره کتاب "غواصها بوی نعنا میدهند" و "دلیل" و در حوزه رمان "راز نگین سرخ".
کنگره سراسری خاطرهنویسی دفاع مقدس قرار است شهریورماه سال 1390 همزمان با هفته دفاع مقدس و پس از برپایی جشنوارههای استانی برگزار شود.
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