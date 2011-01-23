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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

1100 واحد پستی در گلستان دایر است

1100 واحد پستی در گلستان دایر است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست گلستان گفت: در حال حاضر هزار و 179 واحد پستی در قالبهای مختلف در سطح استان دایر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شعبانعلی خزایی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: از این تعداد، 164 دفتر شهری، 583 واحد پست روستایی، 223 صندوق شهری و 209 صندوق روستایی است.

وی اظهار داشت: همچنین 126 دفتر خدمات ارتباطی و 433 ICT روستایی و 215 خط پستی با طی طریق 7100 کیلومتر مشغول خدمات دهی به مردم شهر و روستاست.
 
خزائی با اشاره به سرانه مرسولات پستی در جهان و مقایسه آن با کشور و نیز استان ، ضرورت توجه به توانمندیهای پست را الزامی دانست.
 
مدیرکل پست گلستان، خواستار همکاری همه دستگاهها بمنظور صرفه جویی در انرژی بویژه در بحث هدفمندی یارانه ها شد.
 
وی پیشنهاد داد: واگذاری خدمات نیابتی دستگاهها به واحدهای پستی بعنوان پیشخوان خدمات دولت و حذف خود پستچی گری، انطباق ، اصلاح و تکمیل بانکهای اطلاعاتی با استفاده از نظام کدپستی ده رقمی، تکمیل پروژه پلاک کد پستی و نصب صندوق اماکن با همکاری شهرداریها، چاپ تمبرهای تبلیغاتی و اختصاص جهت ارتقاء فرهنگ و شناساندن جاذبه و تولیدات و توانایی های سازمانهای استان بمنظور استفاده از همایش ها و مراسم و گرامیداتش روزها و تقدیر از نخبنگان و چهره های برتر و کارکنان نمونه صورت گیرد.
 
خزایی افزود: همچنین خدمات نیابتی دستگاهها به دفاتر خدمات پست روستایی واگذار و  تمهیدات چاپ تمبر مشترک با کشور همسایه ترکمنستان انجام شود.
کد مطلب 1238058

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