1100 واحد پستی در گلستان دایر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شعبانعلی خزایی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: از این تعداد، 164 دفتر شهری، 583 واحد پست روستایی، 223 صندوق شهری و 209 صندوق روستایی است.

وی اظهار داشت: همچنین 126 دفتر خدمات ارتباطی و 433 ICT روستایی و 215 خط پستی با طی طریق 7100 کیلومتر مشغول خدمات دهی به مردم شهر و روستاست.

خزائی با اشاره به سرانه مرسولات پستی در جهان و مقایسه آن با کشور و نیز استان ، ضرورت توجه به توانمندیهای پست را الزامی دانست.

مدیرکل پست گلستان، خواستار همکاری همه دستگاهها بمنظور صرفه جویی در انرژی بویژه در بحث هدفمندی یارانه ها شد.

وی پیشنهاد داد: واگذاری خدمات نیابتی دستگاهها به واحدهای پستی بعنوان پیشخوان خدمات دولت و حذف خود پستچی گری، انطباق ، اصلاح و تکمیل بانکهای اطلاعاتی با استفاده از نظام کدپستی ده رقمی، تکمیل پروژه پلاک کد پستی و نصب صندوق اماکن با همکاری شهرداریها، چاپ تمبرهای تبلیغاتی و اختصاص جهت ارتقاء فرهنگ و شناساندن جاذبه و تولیدات و توانایی های سازمانهای استان بمنظور استفاده از همایش ها و مراسم و گرامیداتش روزها و تقدیر از نخبنگان و چهره های برتر و کارکنان نمونه صورت گیرد.

خزایی افزود: همچنین خدمات نیابتی دستگاهها به دفاتر خدمات پست روستایی واگذار و تمهیدات چاپ تمبر مشترک با کشور همسایه ترکمنستان انجام شود.