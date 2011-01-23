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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

104 طرح صنعتی سازی مسکن در طرح آمایش صنعت و معدن قرار گرفت

مشاور وزیر و مسئول پیگیری طرحهای آمایش صنعت و معدن اعلام کرد: 104 طرح صنعتی سازی ساختمان در حوزه خانه های پیش ساخته و مصالح نوین ساختمانی با سرمایه‌گذاری 13 هزار میلیارد ریال و با اشتغالزایی بیش از 11 هزار نفر جزء طرحهای آمایش صنعتی ومعدنی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهرابی با بیان این مطلب گفت: از این تعداد تا کنون 40 طرح با تسهیلات 4400 میلیارد ریال در بانک صنعت معدن مصوب شده که بخش عمده ای از این طرحها در حوزه تولید بتن سبک گازی(AAC) ، قابهای فولادی سبک (LSF) ، پانل های سه بعدی (3D) ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای و .... بوده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه میان وزارت صنایع ومعادن و وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص صنعتی سازی ساختمان افزود: براساس این تفاهمنامه  و اسناد بالادستی صنعتی سازی مسکن در کشور، طرح های اشاره شده پس از تایید وزارت صنایع و معادن جزء طرح های آمایش قرار خواهند گرفت.

مشاور وزیر صنایع و معادن در ادامه تصریح کرد: ‌متقاضیان پس از اخذ تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و پس از تائید و بررسی و انطباق ظرفیت و محل تولید براساس نقشه راه صنعتی سازی ساختمان و مباحث فنی و تکنولوژیکی طرح در شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ، از طرف این ستاد جهت استفاده از تسهیلات مالی به بانک صنعت ومعدن معرفی می شوند.

شهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اجرای این طرح  اشاره کرد و افزود: در طول سالهای اخیر مشکلاتی در زمینه مسکن و ساختمان سازی به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان  از پایین آمدن عمر مفید ساختمان، بالا رفتن زمان و هزینه های دوره ساخت، مباحث مربوط به اتلاف انرژی و استحکام پایین ساختمان ها که بعضاً منجربه خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی در کشور شده است نام برد.

وی تاکید کرد: افزایش سرعت و کیفیت ساخت ساختمان ها، کاهش قابل توجه وزن ساختمان ، کاهش مصرف انرژی در ساختمان ، افزایش قابل توجه میانگین عمر ساختمان و کاهش هزینه های ساخت از مهمترین مزایای ساختمان سازی به روش های نوین و صنعتی خواهد بود.

کد مطلب 1238060

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