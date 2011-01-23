زهره پریرخ نویسنده کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین آثارش گفت: در حال حاضر دو کتاب در آستانه انتشار دارم که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر خواهد شد. این کتابها به ترتیب "چه هوایی را دوست دارید؟" و " لولوی پشمالو کرم کوچولو" نام دارد.

وی افزود: این دو کتاب از سری مجموعه کتابهای "قصه، فکر، گفتگو" هستند و هدف از چاپ آنها دادن امکان تجزیه، تحلیل و گفتگو درباره قصه‌ها به کودکان است. در انتهای کتابهای این مجموعه سوالهایی هست که پدرومادر یا مربی باید از کودک بپرسند تا احساس، فکر و برداشتشان را از قصه بیان کرده و کودک آنچه از داستان اسنتباط کرده، مورد تجزیه تحلیل قرار داده و با بزرگترها در میان بگذارد.

نویسنده مجموعه "بازی با آوا بازی با الفبا" ادامه داد: کتابهای مجموعه "قصه، فکر، گفتگو" به مخاطبان گروه سنی الف و ب امکان تجزیه و تحلیل قصه‌ها را می‌دهد. کتاب "چه هوایی را دوست دارید؟" در حال حاضر در مرحله تصویرگری است و "لولوی پشمالو کرم کوچولو" نیز آخرین مراحل فنی پیش از چاپ را طی می‌کند و تا پیش از پایان سال منتشر خواهد شد ولی چاپ "چه هوایی را دوست دارید؟" به سال آینده موکول خواهد شد.

پریرخ گفت: کتاب "لولوی پشمالوکرم کوچولو" کتابی کاملا تصویری است و با مجموعه سوالات پایانی حجمی حدود 44 صفحه خواهد داشت. "چه هوایی را دوست دارید؟" نیز حدودا در 30 صفحه منتشر خواهد شد.