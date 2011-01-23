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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

فرستنده دیجیتال تلویزیونی یاسوج در دهه فجر افتتاح می شود

فرستنده دیجیتال تلویزیونی یاسوج در دهه فجر افتتاح می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: فرستنده دیجیتال تلویزیونی شهر یاسوج در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

مسلم رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: با بهره برداری از این فرستنده مشکل پوشش تلویزیونی در سطح شهر یاسوج مرتفع می شود.

وی بیان کرد: در تلاش هستیم که با راه اندازی فرستنده دیجیتال در سایر نقاط استان، مشکل پوشش در مناطق مختلف استان را در آینده حل کنیم.

رحیمی همچنین گفت: هشت روستا در این استان در دهه فجر از تلویزیون کابلی برخوردار می شوند.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار این تعداد روستا به 16 روستای دارای تلویزیون کابلی افزایش می یابد.

مدیرکل صدا وسیمای استان عنوان کرد: تلویزیونهای کابلی تمام شبکه های سراسری و شبکه استانی را دریافت می کنند.

رحیمی کوهستانی و صعب العبور بودن و پراکندگی روستاهای این استان را یکی از مشکلات پوشش تلویزیونی عنوان کرد.

کد مطلب 1238064

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