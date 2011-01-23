کمیسیون فرهنگی خواستار حضور وزیر ارشاد در این کمیسیون شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس، در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با انتقاد از فیلم عصر جمعه که هم اکنون در حال اکران است طی توضیحاتی اظهار داشت: به دنبال اکران چنین فیلمی که به لحاظ محتوا دارای مشکل و ضد ارزش است تذکری به وزیر ارشاد دادیم و جمعی ازاعضای کمیسیون فرهنگی خواستار حضور وی در کمیسیون فرهنگی و پاسخ به سئوالات در این زمینه شدند.

وی یادآور شد: متاسفانه فیلم دیگری به نام آتش کار تهیه شده که خواهران عضو کمیسیون فرهنگی اعلام کردند که شرممان آمد که فیلم را تا آخر تماشا کنیم. فیلم عصر جمعه نیز فیلمی است که نکبت فساد را ترویج می کند و به دنبال آن یک روزنامه در مطلبی از آن تجلیل می کند واقعا نمی دانیم چه کنیم؟

رهبر گفت: فیلم و هنر در کشور ما به ابتذال کشیده شده آن هم در دولت اصولگرا و وزارتی که نامش ارشاد اسلامی است.

نماینده اصفهان گفت: دغدغه ما دین و فرهنگ است. در آستانه فیلم فجر هم هستیم جشنواره ای که به نام انقلاب اسلامی است اما خواهیم دید که چه فیلم هایی از این جشنواره جایزه می گیرند مسئولان ما یا خوابند یا مرده اند!

وی ادامه داد: این روند چوب حراج زدن به ارزش های اسلامی است. هم اکنون در جامعه روابط زن و مرد در حال ترویج است و وزیر باید نسبت به این نگاه در فیلم سازی توجه کند و پاسخگوی نمایندگان باشد.