بنای یادبود برای جشنواره هنری "ایران 1404" احداث شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قشقایی، مجسمه‌ساز گفت: این جشنواره به منظور تبیین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برگزار می‌شود. برای همین باید در سمت و سویی حرکت کند که بتواند فرهنگ‌سازی‌های مناسب را برای جامعه انجام دهد تا به محتوی این سند نزدیک شویم.

این مجسمه‌ساز با اشاره به احداث بنای یادبود ادامه داد: با ایجاد چنین محفلی می‌توان سمت‌و سویی دقیق به جشنواره داده و راه حل سازنده­ای برای تبیین سند چشم‌انداز ایجاد کرد. البته چنین کاری نیازمند زمان طولانی است و فرهنگ‌سازی پیرامون چنین مسئله‌ای موضوعی آسان نبوده و نیاز به انگیزه­ها و بسترهای حمایتی دارد.

قشقایی در پایان گفت: چشم‌انداز آینده کشور می‌تواند به موضوعی فراگیر تبدیل شود. البته مسوولان نباید فراموش کنند که هنرمندان تنها بازوی اجرایی جشنواره‌ها نبوده و صاحب فکر و ایده هستند. از این‌رو باید فضایی را برای بیان ایده‌های هنرمندان فراهم کنند.



نخستین جشنواره ایران 1404 به منظور یادآوری مجدد سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در هشت رشته‌های تجسمی، موسیقی، نمایش، سینما، معماری، طنز، انیمیشن و ادبیات خردادماه سال آینده توسط حوزه هنری برگزار می‌شود.













