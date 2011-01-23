توضیحات ثبت احوال تهران به یک خبر و پاسخ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته خبری به نقل از سید احمد قمشی در خصوص "زمان اتمام اعتبار کارتهای ملی فعلی و صدور کارت هوشمند" در این خبرگزاری منتشر شده بود که به دنبال آن اداره کل ثبت احوال استان تهران، توضیحاتی را ارسال کرده است که به شرح زیر است:

"احتراماً با عنایت به خبر کذب مورخه 26/10/89 در سایت خبری آن خبرگزاری با عنوان و شرح" پایان اعتبار کارت ملی تا پایان سال"، "رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران از پایان اعتبار کارت ملی تا پایان سال 1389 خبر داد. " سید احمدی قشمی گفت: آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده که جایگزین کارت ملی خواهد شد." به اطلاع می‌رساند آن ‌خبر گزاری خبر کذبی را با مضمون صدرالذکر منتشر می‌نماید در حالی که این مطلب از سوی ثبت احوال اعلام نگردیده و هیچگونه مصاحبه‌ای نیز با اینجانب صورت نگرفته است و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از خبرگزاری‌ها و سایتها و روزنامه‌های کثیرالانتشار این خبر کذب را به اکاذیب تبدیل کرده و ناخودآگاه در بعضی از روزنامه‌ها به استناد یک خبر غیرواقعی گزارش تحلیلی کذب دیگری مطرح می‌نمایند و به تناقض‌ گویی‌ها و تهمت و افترا می‌پردازند و همچنان این روند ادامه دارد و بیم آن می‌شود که موجبات وهن سازمانهای خدمتگزار و سلب اعتماد عمومی را فراهم و باعث بر هم زدن آرامش روحی و روانی، التهاب و اخلال در نظر اجتماعی گردد.

شایان ذکر است که از زمان انتشار خبر (26/10/89) در حالی که این مطلب از سوی ثبت احوال اعلام نگردیده و هیچگونه مصاحبه‌ای نیز با اینجانب صورت نگرفته، این اداره کل و تمام واحدهای تابعه ثبت احوال در استان تهران و سراسر کشور بدون هیچگونه عذر و تقصیری از یک سو باید درصدد رفع آثار و تبعات خبر نادرست، تکذیب خبر و تشریح موضوع برای مردم شریف و متقاضیان محترم باشد و از سوی دیگر باید در مقابل هجمه سنگین مطالبات به حق مسئولین مرتبط با موضوع در سطوح مختلف پاسخگو باشد.

پاسخ خبرگزاری مهر:

فایل صوتی اظهارات احمد قشمی مدیرکل ثبت احوال استان تهران در مورد اعتبار کارتهای ملی تا پایان سال 1389 و جایگزین شدن کارت هوشمند ملی در خبرگزاری مهر موجود است.