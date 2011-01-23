به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای "هالیوودیسم و سینما" صبح امروز یکشنبه سوم بهمن‌ماه با حضور غلامرضا منتظمی مشاور امور بین‌الملل معاونت سینمایی و سعید کریمی مسئول ستاد اطلاع‌رسانی در سالن معاونت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

منتظمی در ابتدای این نشست گفت: تعداد قابل توجهی از مهمانان برای ما مقاله ارسال و اظهار آمادگی کردند در این برنامه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به مغفول ماندن و بایکوت شدن بحث‌هایی در رابطه با سینمای هالیوود، بیان داشت: سعی داریم از فرصتی که با حضور مهمانان خارجی فراهم می‌شود و تعدادی از آن‌ها برای اولین بار به ایران می‌آیند، استفاده کنیم. هالیوود بخش مهمی است که صهیونیست‌ها روی آن مسلط شده‌اند. امروز اروپا و آمریکا بسیار بیمار است. تهدیدها از مرزهای جغرافیایی و سیاسی گذشته و تمام حوزه‌ها را در برگرفته است الان در غرب هم واکنش‌هایی به این بیماری وجود دارد.

منتظمی همچنین افزود: رسانه‌های ما باید این تهدید و تخریب را حس کنند و با آن ارتباط برقرار کنند و شبکه‌های آن‌ها را بشناسند.

مشاور امور بین‌الملل معاونت سینمایی با بیان اینکه این نشست در روزهای 17 و 18 بهمن‌ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برگزار می‌شود، محورهای این نشست را تحت عناوینی چون هالیوودیسم و تروریسم، هالیوودیسم و صهیونیسم، هالیوودیسم و اسلام‌ستیزی و ایران‌ستیزی و رابطه هالیوود با سیا و پنتاگون معرفی کرد.

منتظمی در ادامه گفت: انتخابات سال گذشته ایران اولویت جهان بود. من سال گذشته زمان انتخابات در مسیر روستاهای اروپایی بودم. جالب این‌جاست که موضوعات نشریات محلی آن‌ها هم انتخابات ما بود، در صورتی که الان در تونس اتفاقات زیادی می‌افتد ولی خبری از آن‌ها نیست.

همچنین سعید کریمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دیده نشدن این نشست در ایام برگزاری جشنواره و لزوم برگزاری چنین نشست‌هایی در خلال جشنواره فیلم فجر گفت: من این موضوع را می‌پذیرم. اگر سینماگر ما در جریان روشنفکری غرب بماند عقیم مانده است. سینمای مطلوب انقلاب اسلامی سینمایی است که مباحث عفت، عصمت و حیا خط محوری است. در این نشست‌ها تلاش می‌شود پشت پرده هالیوود نشان داده شود که تا به حال با این نگاه روی موضوع کار نشده است.



منتظمی در پایان خاطر نشان کرد: در این نشست دو روزه، متیو کاسویتس بازیگر و کارگردان فرانسوی، عبدالله هاشم مستند‌ساز آمریکایی، تری مایسون محقق 11 سپتامبر، دیودونه کمدین فرانسوی و تعدادی از هنرمندان کشورهای ایتالیا، لبنان، سوئیس، اوکراین، هلند، الجزایر، غنا، بلغارستان و ... حضور دارند.