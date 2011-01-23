نیروی انتظامی با روشهای سنتی و قدیمی با جرائم برخورد نکند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان در اراک افزود: نیروی انتظامی نماد عینی برخورد و تعاملات رفتاری و اخلاقی حکومت اسلامی است و بایستی از بینش علمی، اخلاقی، معرفتی و خرد ویژه برخوردار باشد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی به عنوان ویترین اخلاقی حکومت در جمهوری اسلامی مطرح است، اظهار داشت: پرسنل نیروی انتظامی باید در نوع لباس، اجرای قوانین، شرعیات اخلاقی و مبارزه با کفر به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی، به بهترین نحو ممکن رفتار کنند.
وی با بیان اینکه امروز به لطف خدا، در دنیا هیچ نیروی امنیتی و انتظامی، همپای نیروی انتظامی در کشورمان نیست، افزود: این برتری و ارجحیت تنها مرهون الطاف خدای متعال و دین مبین اسلام است از اینرو در تمام نقاط کشورمان مردم با امنیتی ویژه در حال گذراندن زندگی هستند.
فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی، با اشاره برگزاری همایش مذکور گفت: برگزاری این همایش به منظور ارائه گزارش عملکرد یکسال گذشته و برنامهریزی بهتر برای سال آینده است.
سردار کاظم مجتبایی با اشاره به برنامههای در نظر گرفته شده برای سال 89 تصریح کرد: برنامه تدوین شده برای سالجاری در 88 محور تنظیم شده و این در حالی است که هم اکنون با گذشت حدود 11 ماه از ابتدای سالجاری تا کنون از پیشرفت 70 درصدی برخوردار بوده.
مجتبایی با بیان اینکه نیروی انتظامی تفاوتی عظیم با نیروهای نظامی دیگر دارد، خاطرنشان کرد: در امان بودن مردم، تفاوت بارز و آشکار نیروی انتظامی با نیروهای نظامی دیگر است از اینرو نیروی انتظامی با رویکرد مردم محوری توانسته در راستای جلب رضایت افراد جامعه، نقش مهمی را ایفا کند.
وی با اشاره به تفاوتهای بدست آمده بین پلیسهای دیروزی و امروزی تاکید کرد: در گذشته پلیس تنها یک ارتباط فعلی بود و با اعضای درون سازمانی خود کار و فعالیت میکرد و این در حالیست که امروزه پلیس تنها به ارتباط با مردم میاندیشد.
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