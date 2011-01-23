به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "صدایم کن" سهشنبه پنجم بهمنماه ساعت 9 صبح از شبکه یک پخش میشود. این فیلم به کارگردانی افشین صادقی و تهیهکنندگی محمدرضا ایزدییکتا تهیه شده و در آن شهراد وثوقی، بهرام ابراهیمی و اسماعیل خلج بازی کردند و داستان درباره علیرضا جوان ناشنوا و با استعدادی است که تلاش میکند کمک حال خانواده باشد.
فیلم تلویزیونی "ماهجبین" سهشنبه پنجم بهمنماه ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی و تهیهکنندگی روحالله حجازی تهیه شده و داستان فیلم با بازی فرهاد اصلانی، آتنه فقیه نصیری و الهام حمیدی شامل سه اپیزود درباره زندگی، تولد و مرگ است که در امامزاده سید آقا میگذرد.
فیلم "صعود از کی2" ساخته فرانک رودم سه شنبه پنجم بهمنماه ساعت 24 از شبکه یک سیما پخش میشود. داستان این فیلم درباره دو کوهنورد است که در یک صعود دشوار با گروهی از کوهنوردان آشنان میشوند و ...
فیلم تلویزیونی "کوچه هفتم" به کارگردانی سعید منتظر المهدی و تهیهکنندگی حسین تبریزی سه شنبه پنجم بهمنماه ساعت 17:50 از شبکه دو پخش میشود. در این فیلم سیاوش طهمورث، جعفر دهقان، نگین صدقگویا و ... بازی کردند و داستان درباره پسر بچهای است که تلاش میکند مظلومیت پدرش را به اثبات برساند.
شبکه سه سیما روز سهشنبه پنجم بهمنماه ساعت 10:30 فیلم تلویزیونی "نقش و نقاش" به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی محمد زالی را پخش میکند. داستان با بازی محمود عزیزی، پرویز فلاحپور، محمد مختاری، ستاره پسیانی و ... درباره تعدادی از بچههای روستا است که هر سال تعزیهای برپا میکنند.
فیلم تلویزیونی "گنجشک" به نویسندگی و کارگردانی داریوش ربیعی سه شنبه پنجم بهمنماه ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش میشود. در این فیلم فرهاد جم، زیبا بروفه و رضا فیاضی بازی کردند و داستان درباره حامد پزشک متخصص کلیه است که زندگی پر از تلاطمی دارد.
فیلم تلویزیونی "سرایدار" به کارگردانی محمدرضا خاکی و تهیهکنندگی داریوش بابائیان سهشنبه پنجم بهمنماه ساعت 13:13 ازشبکه تهران پخش میشود. در این فیلم رامین راستاد، شهنام شهابی، کاظم افرندنیا، عباس عرفانی، نسیما فطرت و محمد قوچی بازی کردند.
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