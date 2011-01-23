5000 فقره پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگارن اظهار داشت: این پرونده ها در 86 هزار و 156 بازرسی از واحدهای صنفی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی بیشترین بازرسی های شکل گرفته را در غلات و حبوبات دانست و خاطرنشان کرد: بیش از هفت هزار و 800 بازرسی از این محصولات تعداد 393 پرونده را شکل داده است.

وی ارزش ریالی تمامی پرونده های تخلف را 126 میلیارد و 520 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: کمترین پرونده های تخلف مربوط به بخش محصولات دامی است که از بیش از هزار و 637 مورد بازرسی در این صنف تنها 47 پرونده تخلف تشکیل شده است.

برگزاری 13 هزار نفر ساعت دوره پیش نیاز صدور پروانه کسب در آذربایجان غربی

رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه 13000 نفر ساعت دوره پیش نیاز صدور پروانه کسب در استان برگزار شد گفت: با آغاز دوره های پیش نیاز صدور پروانه کسب بیش از یک هزار نفر از متصدیان واحدهای صنفی و سه هزار نفر از هیئت مدیره آموزش های لازم را سپری کردند.

اسکندری افزود: این دوره ها به مدت 10 ساعته از اول مهر ماه آغاز شده است که جهت دریافت پروانه کسب سپراندن این دوره ها الزامی است.

وی هدف از برگزاری این دوره ها را آشنایی با قوانین اصناف عنوان کرد و اظهار داشت: آشنایی با مکاسب، قانون نظام صنفی، قوانین نیروی اجتماعی، قانون کار و آشنایی با تأمین اجتماعی از جمله مباحثی است که در این دوره ها، آموزش های لازم به افراد داوطلب ارائه می شود.