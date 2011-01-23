نمکی های گلستان در حسرت نان مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گلستان دو هزار و 35 واحد نانوایی شامل، شهری، روستایی، آزادپز و ... دارد و با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، مصرف نان در استان بیش از 15 درصد کاهش یافته است.

این درحالیست که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حدود 30 درصد آرد و نان گلستان به ضایعات تبدیل می شد و درصد قابل توجهی نان نیز به نان خشکی ها فروخته می شد.

" محمد" که سالهای سالهای در زمینه خرید نان خشک در گلستان فعالیت دارد، در این زمینه می گوید: در یکماه اخیر وضعیت کاسبی بشدت کساد شده است.

وی در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: درحال حاضر، میزان مصرف نان مردم بشدت کم شد و میزان ضایعات نان کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: خرد نان خشک دیگر همانندگ گذشته صرف ندارد و درآمد حاصل این شغل نیز دیگر کفاف مخارج زندگی هشت نفره ام را نمی دهد.

وی با بیان اینکه خرید نان خشک درگذشته چنان به صرفه بود که به همراه دو برادرم در این کار فعالیت داشتیم و در حال حاضر یکی از برادرانم از این کار دست کشید و دیگری نیز از این وضعیت درآمدی چندانی ندارد.

فروش نان به نان خشکی ها کم شد

نانوای نمونه گلستان و کشور، نان را برکت خدا و شاه رگ حیات انسان می داند و معتقد است: انسان همیشه به آب و نان احتیاج شدید دارد و اسرف آن، دور از انصاف است و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، فروش نان به نان خشکی ها را کمتر کرده است.

سید احمد امیری از مسئولان درخواست می کند که نانوایان را رها نکنند و نظارت بر آنها را همانند گذشته داشته و بیشتر کنند و سهمیه ها کنترل شود زیرا که باقی ماندن و ذخیره آرد کمکی به دولت می شود.

وی درباره افزایش نوبت نانوایی ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گوید: بازار، کشش افزایش نوبت کاری نانوایان ندارد و عرضه و تقاضا با یکدیگر هماهنگ نیستند و دیگر اینکه کارفرما نمی تواند فوق العاده به کارگر بدهد و سوم اینکه

نانوایی هایی که در کوچه پس کوچه ها واقع شده اند، فروش زیادی ندارند.



وی می افزاید: متاسفانه در شرایط فعلی، حاضر نبودن کارفرما در محل کار و اجاره دادن نانوایی مسبب نتایجی شده که مردم از نان برخی از نانوایان گله مند هستند.



امیری، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در شغل نانوایی بسیار مفید می داند و می گوید : پیش از اجرای این قانون ، مردم برای نان ارزش قائل نبودند و خیلی حیف و میل می شد و نان به سمت دامداری ها ونان خشکی ها سوق می یافت اما هم اکنون سطح مصرف مردم کاهش یافته نه اینکه مردم مصرف نکنند بلکه مردم به اندازه نیاز روزانه خرید می کنند.