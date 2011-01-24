تصاویری شگفت انگیز از پنهان کاری حیوانات!

به گزارش خبرگزاری مهر، الکس هاید، استاد عکاسی زیستی دانشگاه ناتینگهام است. این استاد 27 ساله انگلیسی تصاویری نزدیک از دنیای اسرارآمیز مخلوقاتی که خود را پنهان می کنند تهیه کرده است.

این حیوانات تغییر رنگ دهنده در مکانهای مختلفی از جنگلهای بارانی ماداگاسکار تا حیاط خانه این عکاس در "دربی شایر" خود را استتار کرده اند.

الکس هاید در این خصوص گفت: "کلید موفقیت در عکاسی از این حیوانات این است که بدانی این جانوران در کجا، در چه ساعاتی از روز و تحت چه شرایطی تغییر رنگ می دهند."

در میان تصاویری که الکس هاید گرفته است یک مارمولک که خود را شبیه به پوست درخت کرده ، آخوندکی خود را شبیه گل ارکیده کرده است و قورباغه ای که به شکل خزه ها در آمده است به چشم می خورد.

براساس گزارش دیلی میل، بسیاری از این جانوران ساکن جنگلهای بارانی ماداگاسکار هستند. در ابتدا حدود 90 درصد از این منطقه پوشیده از جنگل بود درحالی که امروز تنها 7 درصد از جنگلهای ماداگاسکار باقیمانده اند و بیش از نیمی از این جنگلها بین 50 تا 60 سال آینده نابود می شود.

این عکاس اظهار داشت: "امیدوارم که عکسهای من بتوانند وابستگی این جانوران را به خاستگاه خود نشان دهد. بسیاری از این جانوران پس از خارج شدن از محل سکونت خود قادر به ادامه زندگی نیستند و ما باید از این اکوسیستمهای حساس محافظت کنیم."

یک آخوندک گل ارکیده برای فرار از دست شکارچی خود را به شکل این گل زیبا در آورده است

مارمولکی که خود را شبیه به پوست ساقه یک درخت کرده است

پروانه فلفلی که خود را روی ساقه درخت فان در حیاط خانه الکس هاید در دربی شایر پنهان کرده است

یک آخوندک ویلونی به طرز غیرقاب تشخیصی خود را در میان برگهای خشک پنهان کرده است

قورباغه در میان خزه ها پارک ملی شبه جزیره ماسوالا

عقرب دریایی در لابه لای شن و ماسه ها و خرده صدفهای ساحل