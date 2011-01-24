به گزارش خبرنگار مهر، سالها است بحث طرح تجمیع دانشگاه خواجه نصیر مطرح است تا جایی که چندی پیش انتقال آن از تهران نیز با همین هدف عنوان شد اما رئیس تازه منصوب شده این دانشگاه از ماندن این دانشگاه در تهران و تجمیع آن در سال تحصیلی آینده خبر داده است خبرگزاری مهر در گفتگویی با رئیس دانشگاه ابعاد این تجمیع را بررسی کرد.

* خبرگزاری مهر- گروه حوزه و دانشگاه: دکتر قاسمی، مهمترین برنامه شما برای اداره دانشگاه خواجه نصیر چیست؟

دکتر مجید قاسمی: شعارم را از روزی که به سمت ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی منصوب شدم تجمیع دانشگاه قرار دادم هیئت امنای دانشگاه هم در مباحث گذشته خود تصویب کرده است که دانشکده های فعلی خواجه نصیر باید تجمیع شوند.



* نحوه تأمین اعتبار برای تجمیع دانشگاه به چه صورت است؟

- دانشگاه مبلغ ناچیزی را که سالهاست دست نخورده باقی مانده، در اختیار دارد که حدود 50 میلیارد ریال است. این مبلغ برای شروع تجمیع در نظر گرفته شده بود اما با توجه به قیمت زمین ها در تهران این مبلغ اکنون بسیار ناچیز است و نیازمند بودجه بیشتری هستیم. قرار است مبالغی از بودجه هایی که وزارت علوم برای دانشگاه در نظر گرفته است برای تجمیع استفاده شود اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی به علت نامعلوم بودن مکان تجمیع، نمی تواند بودجه ای را اختصاص دهد.



* تاکنون به دلیل پراکندگی دانشگاه چه مشکلاتی گریبانگیر دانشجویان و اساتید شده است؟

- دانشگاه مکانی برای آموزش، پژوهش و همچنین کمک به رشد و توسعه مملکت است. یکی از ویژگی های آن علاوه بر فراهم آوردن زمینه های تضارب آرا، این است که استادان بتوانند در این فضا با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند از این رو با توجه به پراکندگی هر 5 پردیس این دانشگاه در نقاط مختلف استان تهران، حداقل اتفاقی که می افتد، جلوی تضارب آرا و همکاری میان استادان گرفته می شود. یکی دیگر از این مشکلات مربوط به زمان انتخاب واحد است. هنگامی که یک دانشجو می خواهد نسبت به انتخاب واحد اقدام کند مجبور است به عنوان مثال از دانشکده های دیگر برای اخذ یک واحد ترمودینامیک به دانشکده مکانیک بیاید و آن یک واحد را در این دانشکده بگذراند.

* عدم تجمیع دانشگاه را با چه مشکلاتی از نظر هزینه ها مواجه کرده است؟

- دانشگاه در حال حاضر با عدم کیفیت و افزایش هزینه ها مواجه است با این وضعیت بیشترین انرژی نخبگانی را که داریم، می گیریم و کمترین بهره وری را دریافت می کنیم زیرا آنها در بحث عدم تجمیع مجبور هستند مسیرهای طولانی و مکرر داشته باشند تا بخواهند یک درس را بگذرانند. از طرف دیگر، اعتباراتی که از دست می دهیم به مراتب بیشتر از مقداری است که در بودجه هر سال دریافت می کنیم عدم تجمیع دانشگاه خواجه نصیر و به دنبال آن استفاده از 5 پردیس این دانشگاه در نقاط مختلف تهران نیازمند صرف هزینه و نیروهای بسیار است. ما به جای اینکه یک دانشگاه داشته باشیم 5 دانشکده داریم، که هر کدام از این پردیس ها نگهبان، امور اداری، آشپز، حراست و ... می خواهد که اینها هزینه ها را چند برابر می کنند.



* آیا دانشگاه مکان دیگری برای ساخت و ساز دارد؟

- خیر. دانشگاه به علت افزایش تراکم استاد و دانشجو مکانی برای گسترش و ساخت و ساز ندارد.



* انتظار شما به عنوان رئیس دانشگاه از دولت برای محقق کرن طرح تجمیع چیست؟

- نخستین انتظاری که یک رئیس دانشگاه از دولتمردان دارد این است که آنقدر بودجه در اختیار دانشگاه قرار دهند تا بدین وسیله بتوان ابزارهای مناسبی برای دست یافتن به توسعه کشور فراهم کرد. به نظر من، بودجه دانشگاه باید به گونه ای باشد تا رئیس دانشگاه از این مسئله نگرانی نداشته باشد. هم اکنون بیشترین گرفتاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به خاطر تجمیع و بودجه ناچیزی است که دارد بنابراین با توجه به اینکه نخستین اولویت ما تجمیع دانشگاه و بیشترین گرفتاری ها به علت نبودن بودجه است، لازم می دانم نسبت به این مسئله توجه بیشتری از سوی مسئولان شود.



* آیا این روند باعث شده دانشگاه از طرح های خود عقب بیفتد؟

- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تمام مشکلاتی که در عدم تجمیع دست و پنجه نرم می کند، یک برنامه 8 ساله دارد که امروز بعد از گذشت دو سال و نیم تقریباً به 80 درصد برنامه 8 ساله خود دست یافته است. برای مثال قرار بود دانشگاه در حوزه پژوهش به مبلغ 10میلیارد ریال دسترسی پیدا کند که خوشبختانه بعد از سه سال به این مبلغ دست یافتیم، اما معضلی که باعث شده رشد دانشگاه واقعی نباشد، پراکندگی دانشگاه ها است.



* علیرغم تمامی این مشکلات و با توجه به اینکه پرونده تجمیع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سالها میان روسای پیشین این دانشگاه دست به دست می چرخد، پیش بینی می کنید در زمان ریاست شما چه اتفاقی برای تجمیع این دانشگاه بزرگ و صنعتی خواهد افتاد؟

بحث تجمیع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بعد از جنگ تحمیلی مطرح شد و از 20 سال پیش تاکنون هنوز درباره آن صحبت می شود. این مسئله حتی منجر به مستهلک شدن انرژی روسای پیشین این دانشگاه شده بود، اما این نوید را می دهم که در سال تحصیلی 91-90 این دانشگاه در یک نقطه بسیار عالی تهران تجمیع می شود. برای تجمیع این دانشگاه را از تهران خارج نمی کنیم.