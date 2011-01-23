دکتر سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم در حال حاضر بازنگری 260 هزار سرفصل را در دستور کار دارد و طبق آنچه در مهر ماه اعلام کردیم، سرفصلهایی که بیش از 5 سال بازنگری نشده باشند را بازنگری می کنیم پس ممکن است یکی از سرفصلهایی که در جریان بازنگری قرار گیرد درس تنظیم خانواده باشد.

وی اظهار داشت: به هیچ عنوان بحث حذف تنظیم خانواده مطرح نیست و درس جایگزین آن به عنوان روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری نیز تا کنون برای بررسی و تصویب به شورای برنامه ریزی درسی پیشنهاد داده نشده و ارائه آن در دانشگاهها در دستور کار نیست.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم با اشاره به 2 درسی که هم اکنون در دستور کار وزارت علوم برای افزودن به واحدهای درسی دانشجویان قرار دارد، گفت: درس دفاع مقدس که تاکنون در برخی دانشگاهها به صورت اختیاری ارائه می شود و درس تاریخ و تمدن ایران و اسلام تنها دروسی هستند که برای افزوده شدن به دروس دانشگاهی به عنوان دروس اختیاری در دستور کار وزارت علوم قرار دارند.

وی با بیان اینکه افزود یک واحد درسی جدید به مجموعه واحدهای درسی کار کارشناسی و دقیقی را می طلبد به مهر گفت: از همین رو علیرغم اینکه درس تاریخ و تمدن ایران و اسلام از چندی پیش مطرح شده است اما هنوز برای اجرای آن به برنامه مشخصی نرسیدیم و نیاز به بررسیهای بیشتری در این زمینه احساس می شود.

به گزارش مهر، زهره لاجوردی- مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده چندی پیش از ارائه درس روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری به جای درس تنظیم خانواده در دانشگاهها خبر داده بود.

وی گفته بود: وجود برخی نقایص در سرفصل‌های درس تنظیم خانواده عامل جایگزینی آن با کتاب شکوه همسرداری است.