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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

همزمان با اربعین حسینی/

پیکر پاک شهید گمنام دفاع مقدس تشییع می شود

پیکر پاک شهید گمنام دفاع مقدس تشییع می شود

ساری - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس، همزمان با اربعین حسینی در مازندران تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در شهرستان قائم شهر تشییع و تدفین می شود.

این شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در محوطه حوزه علمیه امام صادق (ع) روستای کوتنا تدفین می شود.

محمد صادق سلیمانی، مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) کوتنا و رئیس ستاد تشییع و تدفین شهید گمنام قائمشهر در این باره گفت: حوزه علمیه در جریان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بسیار فعال و موفق بود.

وی تصریح کرد: حوزه علمیه کوتنا با تقدیم 53 شهید در دوران دفاع مقدس بیشترین آمار شهدا را در کشور از آن خود کرد.

سلیمانی گفت: مراسم شب وداع با این شهید گمنام در شب اربعین حسینی در حاشیه یادواره شهید بلباسی و شهید محسنی در حسینیه سید عابدین قائم شهر برگزار می شود.

این شهید گمنام از عملیات والفجر 6 و 20 ساله است. مردم مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب بیش از 10 هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند.
 

کد مطلب 1238128

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