  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

کنگره کشوری حضرت زینب (س) با معرفی نفرات برتر در ارومیه خاتمه یافت

کنگره کشوری حضرت زینب (س) با معرفی نفرات برتر در ارومیه خاتمه یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: نخستین کنگره کشوری حضرت زینب (س) ظهر یکشنبه با معرفی برترین های این کنگره در ارومیه به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در آیین پایانی این کنگره با تشریح زندگانی حضرت زینب کبری (س) گفت: شجاعت و بی باکی زیباترین خصیصه حضرت زینب (س) بود و تسلیم نشدن در برابر ظلم و مبارزه برای گسترش توحید پیام او به تمامی عصرها و زمانهاست.

حجت الا سلام سیدعلی اکبر قرشی افزود: حضرت زینب (س) با خطبه های آتشین اش حکومت امویان را رسوا کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: نهضت عاشورا در دو مرحله خون و قیام و پیام رسانی انجام شد که پیام رسانی از واقعه عاشورا و زنده نگه داشتن خاطره شهدای کربلا را حضرت زینب (س) انجام داد.

حجت الاسلام محمد مهدی مهدوی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: زنان جامعه ما باید حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهند.

بر اساس رای هیئت داوران، از 275 مقاله ارسالی به دبیرخانه کنگره حضرت زینب (س) 14 مقاله و از 108 شعر ارسالی، چهار عنوان شعر حائز رتبه برتر شناخته شدند.

در بخش آثار هنری نیز از 94 عنوان، 10 اثر، از 24 وبلاگ، دو وبلاگ و از 240 اثر دانش آموزی ارسالی 40 اثر به عنوان آثار برتر، برگزیده و معرفی شدند.

در برگزاری نخستین کنگره کشوری حضرت زینب (س) در ارومیه استانداری آذربایجان غربی و حدود 20 سازمان و ارگان همکاری داشتند.

کنگره کشوری حضرت زینب (س) با شرکت هنرمندان، نویسندگان، شاعران و شخصیت های برجسته کشوری در تالار شمس تبریزی مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه به مدت دو روز برگزار شد.

کد مطلب 1238129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها