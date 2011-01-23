فناوری ضد بارش تگرگ ارمنستان در ایران استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا اصغری ظهر یکشنبه در جریان دیدار با معاون استاندار آرماویر ارمنستان توانمندیهای ایران در تولید محصولات زراعی، باغی و دامی، وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آذربایجان غربی را در راستای توسعه همکاریهای تکنولوژیک موثر ارزیابی کرد.

وی افزود: استفاده از فناوری ضد بارش تگرگ ارمنستان در ایران، ایجاد مجتمع دامپروری در ارمنستان و صادرات کودهای شیمیایی و خوراک دام از جمله توافقات مسئولان دو کشور در تفاهم نامه های همکاری امضا شده فی ما بین است.

داوید سامسونیان معاون استاندار آرماویر ارمنستان نیز در نشست مشترک، بر اجرایی شدن توافقات بعمل آمده تاکید کرده و خواستار ارتقا و توسعه همکاریهای دو جانیه در زمینه صادرات محصولات باغی، انواع خشکبار و سایر مسایل مورد توافق طرفین شد.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و بخش هایی از کشور ارمنستان بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

این استان با تولید 5.6 درصد از تولیدات کشاورزی کشور یکی از قطب های مهم این بخش به شمار می رود.