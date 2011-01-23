به گزارش مهر، به نقل از ورایتی نام فیلم "سخنرانی پادشاه" ساخته تحسین شده تام هوپر و درام عاشقانه "شکوفایی دیرهنگام" ساخته ژولی گاوراس با نقش‌آفرینی ایزابلا روسلینی (رئیس هیئت داوران بخش مسابقه امسال) و ویلیام هرت در میان فیلم‌های برگزیده شده برای بخش نمایش‌های ویژه به چشم می‌خورد. بخش نمایش‌های ویژه بخشی اصلی از برنامه‌های جشنواره برلین به شمار می‌رود. در این بخش مجموعه‌ای از آثار جدید فیلمسازان نام آشنا و آثار برجسته فیلمسازان تازه کار به نمایش در می‌آید.



از دیگر فیلم‌های برگزیده شده در این بخش می‌توان به مستند "آوازت را بخوان" ساخته سوزان روستوک درباره هری بلافونته بازیگر قدیمی و جدیدترین فیلم چن کایگه فیلمساز چینی با عنوان "قربانی" دیده می‌شود.



از دیگر فیلم‌هایی که در بخش نمایش‌های ویژه به نمایش در می‌آیند هم می‌توان به "تست" ساخته اس جی کلارکسن با نقش‌آفرینی هلنا بونهام کارتر، "نمک زندگی" ساخته جانی ده گرگوریوی ایتالیایی و مستندی از ایزابل کواکست بانوی فیلمساز اسپانیایی اشاره کرد.

فیلمی از ماریو مونیچلی فیلمساز ایتالیایی که اخیرا درگذشت نیز به عنوان بزرگداشت این فیلمساز در بخش نمایش‌های ویژه روی پرده خواهد رفت.