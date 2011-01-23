نامگذاری میدانی به نام 9 دی/ دبیر به واشنگتن رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر با بیان اینکه چهارراه حق‌شناس پس از آنکه به میدان تبدیل شده بود نام مشخصی نداشت و اعضای شورا این میدان را به نام 9 دی نامگذاری کردند، گفت: بلوار دانشجو در نزدیکی دانشگاه شهید بهشتی نیز تغییر نام داد و به نام شهید علیمحمدی دانشمند هسته‌ای نامگذاری شد. همچنین میدان دانشگاه که در ادامه این بلوار قرار داشت نیز به نام شهید مجید شهریاری تغییر نام داد.



تعیین نرخ بلیت مترو و اتوبوس تا پایان بهمن ماه

دانشجو در ادامه با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه نرخ بلیت مترو و اتوبوس برای سال آتی باید مشخص شود، گفت: در جلسه امروز شورا قیمت گذاری بلیت مترو، اتوبوس و کرایه تاکسی‌ها در سال آتی بررسی شد و خلاصه مطالبی که در این زمینه در کمیسیون عمران مطرح شده بود ارائه شد.

وی ادامه داد: پیش بینی شده در سال آینده کارت‌های مدت‌دار مترو قابلیت استفاده در اتوبوس‌ها را نیز داشته باشند که قبلاً چنین امکانی فراهم نبود.

دانشجو با بیان اینکه پس از اجرای طرح هدفمندی هزینه‌های اتوبوسرانی و مترو به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده گفت: در جلسه امروز گروهی از اعضای شورا مسئول شدند تا بحث حمایت‌های دولتی را پیگیری کنند زیرا این بخشی از این حمایت‌ها گنگ است و مشخص نیست دولت در حوزه اتوبوسرانی می‌خواهد به چه صورت از حمل و نقل عمومی حمایت کند و یا در خصوص مترو تامین برق با چه نرخی ارایه خواهد شد.



پیشنها د تعیین نرخ شناور در صورت تامین نشدن اعتبارات

وی با تاکید بر اینکه به دلیل آنکه مشخص نیست این پیگیری‌ها تا پایان بهمن به نتیجه برسد، گفت: پیشنهادی در جلسه امروز مطرح شد که براساس آن نرخ کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو به صورت‌های مختلف تعیین شود تا در صورتی که میزان کمک‌های دولت متغیر باشد نرخ‌ها نیز جوابگوی هزینه‌های شهرداری باشد.

وی ادامه داد: براساس لایحه‌ای که مترو ارایه داده است نرخ متوسط بلیت مترو 480 تومان است. این نرخ در صورتی اجرایی خواهد شد که هیچگونه حمایتی از مترو و شهرداری توسط دولت صورت نگیرد اما در صورت حمایت به همان میزان کمک‌ها از هزینه‌ای که توسط مشتری گرفته می‌شود کاسته خواهد شد.

دانشجو گفت: مسئولین اتوبوسرانی به شدت نگران تامین هزینه‌های سوخت هستند زیرا در همین مقطع کوتاه که شهرداری قول داده است هیچ هزینه‌ای در این دو حوزه افزایش پیدا نکند، اعتبار زیادی صرف شده است.

شهرداری با نرخ آزاد سوخت را خریداری می کند

وی با بیان اینکه شهرداری با نرخ آزاد سوخت را خریداری و تقریباً مجانی در اختیار اتوبوس‌ها قرار می‌دهد، گفت: این روند در درازمدت امکان پذیر نیست و باید مشخص شود دولت به چه میزان و از چه محلی شهرداری را حمایت می‌کند.

دانشجو در پاسخ به پرسشی مبنی بر آن که تکلیف برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی چه شد و کمیته‌ای که شورا برای پیگیری این موضوع تشکیل داده بود به چه نتیجه‌ای رسید، گفت: مرجع این قانون‌گذاری مجلس بوده است و مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این قانون است و ما نیز در شورا این موارد را پیگیری می‌کنیم که همچنان به عنوان موضوع روز پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در مقطعی هستیم که گسترش حمل و نقل عمومی به نفع اداره شهر است و اگر قیمت حمل و نقل عمومی به یک باره جهش پیدا کند، انگیزه‌های شهروندان نیز برای استفاده از حمل و نقل عمومی کم می‌شود. مطمئناً با رشد چشمگیر نرخ اتوبوس و مترو مردم ترجیح می دهند از وسیله شخصی خود استفاده کنند که این درست نیست و دولت نیز باید به یاری حمل و نقل عمومی بیاید تا نرخ‌‌ها عادلانه و به نفع مشتری شود.

دانشجو با تاکید بر اینکه این گونه هم نیست که دولت تا به حال کمکی در زمینه گسترش حمل و نقل عمومی نکرده باشد. 87 درصد اتوبوس‌های خصوصی و بلیتی هزینه‌هایش توسط دولت تامین شده است. نزدیک به 166 میلیارد تومان دولت در حوزه عمرانی به مترو کمک کرده است اما آنچه که اتفاق افتاده مهم نیست بلکه باید توجه داشته باشیم براساس قانون تا بهمن ماه باید نرخ کرایه‌های اتوبوس‌ و مترو مشخص شود اما همچنان بسیاری از گزینه‌ها برای ما مجهول است.

وی در پاسخ تعدادی از خبرنگاران که پیگیر حمایت‌های دولت از توسعه حمل و نقل عمومی بودند، گفت: کمیته‌های شورا در این حوزه‌ها فعال هستند و پیگیری‌ها همچنان صورت می‌گیرد. تعدادی از واگن‌های متروی خط تهران- کرج نتیجه همین پیگیری‌های شوراست. همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های مترو به سیستم بانکی کشور و ترخیص تجهیزاتی که در گمرک کشور مانده بود از دیگر اقدامات ما در این حوزه است.

دانشجو با بیان اینکه این گونه چانه‌زنی‌ها دلیل آن است که همه دلسوز شهر و علاقمند به توسعه آن هستند، گقت: ما عقب‌افتادگی‌های زیادی در حوزه حمل و نقل عمومی و بافت‌های فرسوده داریم. باید سالها کار کنیم تا این عقب‌افتادگی‌ها جبران شود. این چانه‌زنی‌ها نیز طبیعی است و نشان از آن است که همه دوست دارند هرچه زودتر این وضعیت بهبود یابد. ما نیز باید رعایت انصاف را کنیم و با موضع‌گیری‌هایمان سبب تنش نشویم و موضوعاتی را که منافع مردم را تامین می‌کند پیگیری کنیم.

علیرضا دبیر نماینده شهرداری تهران در واشنگتن

وی با اشاره به برگزیده شدن تهران به همراه 4 شهر دیگر به دلیل توسعه پایدار حمل و نقل عمومی گفت: همان طور که در جلسه گذشته شورا مطرح شد چمران رئیس شورای شهر از وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع بود. آقای دبیر به واشنگتن سفر کردند اما نه به نمایندگی شورای شهر بلکه به نمایندگی شهرداری برای آنکه اگر تهران برگزیده شد نماینده‌ای از شهرداری جایزه تهران را دریافت کند.

دانشجو با بیان اینکه دلایل برگزیده شدن تهران را به طور دقیق نمی‌دانم، گفت: اما آنچه دورادور توسط اخبار شنیده‌ام دلیل این انتخاب پیشرفت‌هایی بوده است که مترو و اتوبو‌سرانی در یکی دو سال اخیر داشته اند.

دانشجو با بیان اینکه در جلسه امروز شورای نیز آقای چمران به دلیل بیماری حضور نداشتند، گفت: رئیس شورای شهر سابقه بیماری قلبی داشتند و به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان چمران بستری بودند که صبح امروز ترخیص شدند اما همچنان حال مساعدی برای حضور در شورا نداشتند.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز شورای شهر یک فوریت انتخاب نماینده شورا در کمیته انضباطی بخش غیردولتی شرکت واحد اتوبوسرانی به تصویب رسید، گفت: همچنین نظر قطعی برای احداث جایگاه سوخت CNGدر پلاکی در حومه تهران منوط به ارایه گزارش مشاور شد.

وی ادامه داد: همچنین با پیشنهاد سازمان آتش‌نشانی تهران در خصوص نظارت و تامین صلاحیت بر شرکت‌های خدمت ایمنی و آتش‌نشانی نیز به تصویب رسید که براساس آن کلیه شرکت‌های خدماتی موجود می‌بایست جهت شروع و ادامه فعالیت‌های خود از سازمان آتش‌نشانی تاییدیه بگیرند و کارگروه مشترکی توسط سازمان آتش‌نشانی و اداره استاندارد نیز برای پخش و تولید تجهیزات آتش‌نشانی تشکیل شود.

اعتراض خبرنگاران به نحوه پاسخگویی دانشجو

در پایان جلسه امروز شورا خبرنگاری از نحوه پاسخگویی دانشجو به سئوالات مربوط به کمک‌های دولت به متروی تهران و سفر نماینده شهرداری به واشنگتن اعتراض کرد و گفت: شما تسلط خوبی بر وظایف خود به عنوان عضوی از شورای شهر دارید اما از ادبیات مناسبی نسبت به خبرنگاران استفاده نمی‌کنید و آشنایی نسبت به وظایف خود به عنوان سخنگو ندارید. دانشجو نیز در پاسخ گفت: باید احترام متقابل را رعایت کرد و هر سئوالی را که می‌پرسید نباید انتظار را داشته باشید من همان پاسخی را که شما می خواهید بدهم. خبرنگاری در این رابطه گفت شما بیشتر سخنگوی دولت هستید تا سخنگوی شورای شهر که دانشجو نیز در این رابطه پاسخ داد شما می‌توانید هر برداشتی داشته باشد.