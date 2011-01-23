به گزارش خبرنگار مهر، میرقدیر رضایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تعزیرات آرد و نان مازندران در استانداری افزود: پس ازاجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها که انتظارمی رفت کیفیت نان تغییر کند در برخی مناطق کیفیت نان همچنان نامطلوب است.

وی اظهار داشت: در برخی مناطق آرد انبار شده از قبل را به نانواییها عرضه کرده اند که موجب بی کیفیتی نان تولیدی شده است.

رضایی با اشاره به کاهش مصرف نان، تعدیل نیروها در برخی نانوایی ها و تعطیلی برخی نانوایی های شهرستان تصریح کرد: برخی نانواها اکنون از حیث درآمدی وضعیت مناسبی ندارند.

وی با بیان اینکه روستاییان نسبت به افزایش قیمت آرد از 500 به 12 هزار تومان ناراضی هستند، یادآور شد: تهیه آرد با این قیمت برای روستاییان مقرون به صرفه نیست.

رضایی با اشاره به عدم توزیع به موقع آردهای خانه پز گفت: این مسئله در آذرماه و دی ماه در منطقه چالوس مشاهده شده که موجب نارضایتی شده است.وی خواستار افزایش تعداد بازرسان نانوایی ها شد و خاطرنشان کرد: ملحق شدن نانوایی های آزادپز و یارانه ای به یکدیگر می طلبد که تعداد بازرسان بیشتر شود.

فرماندار چالوس با اشاره به اینکه برخی نانواها توان بازسازی نانوایی را ندارند افزود: نیاز است که تسهیلات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تکلیف کارگران و نانواها باید مشخص شود اظهار داشت: با این وضعیت قادر به ادامه کار نیستند.

رضایی در ادامه اظهاراتش یادآور شد: حق مسکن بازرسان فرمانداری ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون فرماندار بهشهر گفت: 200 تن گندم آلوده به کپک از طریق بندر امیرآباد وارد شد که با حکم قضایی باید امحا شود اما مالک تمکین نمی کند.

علی اصغر میرزایی اظهار داشت: سه هزار و 800 تن جو آفت زده در انبار شماره دو بندر امیرآباد وجود دارد. وی تصریح کرد: باید بحث وارد کردن گندم و جو از بندر امیرآباد به صورت جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه گازرسانی به اکثر روستاهای کشور انجام نشده است گفت: مردم روستاها به دنبال گران شدن نفت سفید به قطع درختان جنگل ها روی آورده اند و این موجب تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

وی به دولت اخطار داد تا نسبت به این موضوع توجه کند و در زمینه رفع این مشکل تلاش کند.