طرح "آشتی با کتاب" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با هدف ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه ایرانی، افزودن کتاب به سبد خرید خانوار به ویژه برای مطالعه خانمهای خانه‌دار و ‌کودکان و نوجوانان از ابتدای این ماه آغاز شده است.

براساس این طرح در فاز یک،‌ 20 عنوان کتاب در حوزه‌های گوناگون دانشگاهی، داستانی،‌ مذهبی،‌ رمان، اجتماعی و سیاسی با 20 درصد تخفیف در اختیار خانواده‌ها و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

طرح آشتی با کتاب توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تا سال آینده اجرا می‌شود و پس از بازخورد مناسب و مشخص از آن ادامه می‌یابد.

دیوان ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل محمدبن‌حسین بیهقی، "کودک کلاس اولی من" نوشته مرتضی مجدفر، "تاریخ صدر اسلام" از دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد، "کودک عقب‌مانده ذهنی" نوشته رابینسون و کتاب آموزشی اینترنت از جمله آثار ارائه شده در این طرح هستند.

