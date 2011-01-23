تشکیل شورای فناوری اطلاعات در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای مازندران با استاندار مازندران افزود: مناقصه‌ها، استعلام‌ها و خریدهای دستگاه‌های اجرایی استان بومی شده و شورای عالی فناوری اطلاعات استان تشکیل شود.

وی خواستار نقش عمده نظام صنفی رایانه‌ای استان در این شورا شد و تصریح کرد: برای ایجاد صندوق اعتباری فناوری اطلاعات استان کمک و مساعدت لازم صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران افزود: اجرای پروژه دیتا سنتر مازندران که در سفر سوم هیئت دولت به مازندران تصویب شد تسریع و بودجه بیشتر برای اجرای آن اختصاص یابد.

وی خواستار تفکیک طراح، مجری، ناظر و مشاور در پروژه‌های فناوری اطلاعات شد و اظهار داشت: فعالیت‌ها و مأموریت‌های نظام صنفی رایانه‌ای در شورای اداری استان معرفی شود.

رمدانی همچنین خواستار استفاده از مشاوران احراز صلاحیت شده سازمان نظام صنفی در تهیه طرح، اجرا و نظارت پروژه‌های فناوری اطلاعات شد و افزود: خانه فناوری اطلاعات در استان ایجاد شود.

