تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر در شش استان تشکیل می شود

حامد طاهر جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اعلام اینکه اولین تیم در استان زنجان به عنوان پایلوت کشوری، سوم بهمن ماه امسال افتتاح شد، گفت: طی ماه آینده این تیم در شش استان دیگر نیز تشکیل می شود.

طاهر جبلی یادآور شد: این تیم شامل خبرنگار، مترجم و عکاس است که مشکل اطلاع رسانی در حوادث را برطرف خواهد کرد و بدنبال گسترش این تیم در سطح استان های کشور هستیم.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی شفاف و کمک به مدیریت بحرانها اصلی ترین کارکرد تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر است.

مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به نقش خبرنگاران بحران افزود: خبرنگاران در زمان وقوع حوادث و بحران ها می توانند با ارائه مدلهای مختلف خبری بحران را کاهش یا افزایش و اذهان عمومی را آرام یا مشوش کنند.

طاهر جبلی، جلوگیری از بروز شایعات را نخستین کارکرد خبرنگاران بحران دانست و با اشاره به حادثه زلزله بم اظهار داشت: در این حادثه شاهد پراکندگی اطلاعات، بروز شایعات متعدد و عدم اطلاع رسانی مناسب بودیم بنابراین جهت جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی تشکیل تیم خبرنگاران بحران ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: همه ارگانها در زلزله بم کار کردند اما اطلاع رسانی به موقع وجود نداشت.

مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر کشور از راه اندازی تیم واکنش سریع که در آینده با تیم خبرنگاران بحران تلفیق خواهند شد خبر داد و یادآور شد: یکماه پیش این تیم راه اندازی و تجهیزات مورد نیاز از جمله لپ تاپ، اینترنت، لباس، کیفی و کفش مخصوص در اختیار آنان قرار گرفت.

طاهر جبلی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر نیروی خبرنگار ندارد، خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر یک تیم اداره ای است که باید واکنش سریع در بحران ها داشته باشد که با تلفیق خبرنگاران با این گروه این امر محقق شده و اطلاع رسانی سریع صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به ویژگی های خاص خبرنگاران بحران از آموزش دوره های تخصصی به آنان خبر داد و اظهار داشت: ویژگی این دسته از خبرنگاران داشتن گواهینامه دوره های مدیریت بحران و کمکهای اولیه است زیرا خبرنگار بحران باید با مسائل بحران آشنا باشد تا بداند چه بنویسد و چه اطلاعاتی را ارائه دهد.

طاهر جبلی خاطرنشان کرد: در تمام بحران هایی که جمعیت هلال احمر چه در داخل و چه در خارج از کشور در آن حضور یافته است اطلاع رسانی درست داشته چرا که خبرنگار نیز در کنار تیم امدادی حضور داشته است.