اطلاع رسانی درست در مواقع بحران خسارتها را به حداقل می رساند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حامد طاهر جبلی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح تشکیل نخستین تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر در استان زنجان با بیان اینکه طبق تجربیات به دست آمده، اطلاع رسانی به موقع و صحیح از ضروری ترین ملزومات در حین حوادث است، بیان کرد: به حداقل رساندن خسارتها با اطلاع رسانی شفاف و به موقع امکانپذیر است.

طاهر جبلی ناامنی های بوجود آمده پس از حوادث را ناشی از اطلاع رسانی نادرست دانست و اظهار داشت: یک اطلاع رسانی نادرست می تواند سبب ایجاد یا تشدید بحران و بروز شایعات شود.

وی با تاکید بر لزوم حضور خبرنگاران بحران در زمان وقوع حوادث گفت: خبرنگاران رهبران بحران هستند و با اطلاع رسانی دقیق حادثه چه بسا می توانند از مرگ انسانها جلوگیری کنند.

مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر کشور، تصریح کرد: گاهی اوقات ارائه اخبار و اطلاعات ناقص یا نادرست می تواند سلامت روانی جامعه را به مخاطره اندازد و امنیت ملی یک کشور را تهدید کند.

طاهر جبلی از تهیه کارت ملی برای خبرنگاران بحران خبر داد و افزود: در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز برای ارائه این کارت هستیم.

وی همچنین از راه اندازی اتاق بحران خبرنگاران و تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر در سه ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: تیم واکنش سریع شامل خبرنگار، مترجم و عکاس است که مشکل اطلاع رسانی در حوادث را برطرف خواهد کرد و بدنبال گسترش این تیم در سطح استانهای کشور هستیم.

طاهر جبلی یادآور شد: تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر به پیشنهاد روابط عمومی جمعیت هلال احمر زنجان طرح کاملی از این موضوع تشکیل شده است.