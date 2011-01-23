ارتقای سطح امنیت پایدار در کرج دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی خود در فرمانداری افزود: لازم است ارتقای امنیت در کرج با جدیت دنبال شود و دستگاه های ذیربط برای تحقق این امر همه تلاش خود را به کار گیرند.

وی ادامه داد: لازم است به مسئله امنیت به عنوان یک موضوع بسیار مهم و ضروری نگاه کنیم و این امر همواره در تصمیم گیری ها مد نظر ما قرار گیرد.

این مسئول بیان کرد: ارتقای امنیت در جامعه به افزایش آرامش و آسوده خیالی شهروندان منجر می شود که این امر باید به عنوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه باشد و برنامه ریزی های کافی و مطلوب برای تحقق آن صورت گیرد.

افزایش رضایتمندی مردم در اولویتهای اصلی برنامه ریزی ها باشد

وی عنوان کرد: همچنین لازم است افزایش رضایتمندی مردم در اولویتهای اصلی برنامه ریزی ها باشد و برای عمل شدن به این امر باید همه تلاش خود را به کار گیریم و همکاری ها در این خصوص تداوم داشته باشد.

ایران نژاد اضافه کرد: افزایش رضایتمندی مردم نیازمند تامین و فراهم کردن زمینه های مورد نیاز است و اگر این موارد ایجاد و تامین شود، رضایتمندی مردم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برای افزایش این امر لازم است کیفیت خدمات دهی عمومی ارتقا یابد ضمن اینکه باید دستگاه های خدماتی، این امر را با جدیت هرچه تمامتر دنبال کنند و تعاملها در این راستا همواره تداوم داشته باشد.

در خصوص وضعیت خدمات عمومی نظارتهای مطلوب وجود داشته باشد

این مسئول افزود: البته لازم است در خصوص وضعیت خدمات عمومی نظارتهای مطلوب وجود داشته باشد و افزایش پیدا کند تا متوجه نقاط ضعف و قوت فعالیتها در این خصوص نیز شویم.

ایران نژاد گفت: به دنبال این امر می توانیم نقاط قوت را تقویت کنیم و نقاط ضعف از میان برداشته شود ضمن اینکه لازم است از همه ظرفیتهای در دسترس برای ارتقای خدمات عمومی به مردم استفاده کنیم.

وی یادآور شد: نحوه ارائه خدمات عمومی به مردم باید همواره در سطح بالا و قابل قبولی باشد و ارتقای کافی را داشته باشد ضمن اینکه کیفیت ارائه این خدمات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

ساختمان جدید فرمانداری کرج در نزدیکی 45 متری گلشهر قرار دارد و استانداری البرز نیز در محل قدیمی فرمانداری واقع در جهانشهر فعالیت می کند.