دستورالعمل جدید ثبت نام و واگذاری مسکن مهر ابلاغ شد

به گزارش خبرگزای مهر، متقاضیان ثبت نام در طرح مسکن مهر که فاقد واحد مسکونی، متاهل یا زن سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در محل مورد تقاضا هستند، می توانند با در دست داشتن مدارک لازم در شهرهای بالای 25 هزار نفر به سازمان مسکن و شهرسازی و در شهرهای زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خود مراجعه کنند.

در این میان زنان خود سرپرست مشروط به داشتن 35 سال سن و ارائه مستندات قانونی مبنی بر فوت یا طلاق همسر، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور و معلولان جسمی- حرکتی حداقل 20 ساله با معرفی سازمان بهزیستی کشور از شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن معاف هستند.

براساس این گزارش کلیه متقاضیان طرح مسکن مهر اعم از متقاضیان جدید و متقاضیانی که تا تاریخ 30/10/89 از طریق پورتال اینترنتی وزارت تعاون در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند، اما تاکنون زمین و واحد مسکونی برای آنها تخصیص نیافته است، باید با در دست داشتن مدارک زیر در شهرهای با جمعیت بالای 25 هزار نفر به سازمان مسکن و شهرسازی و در شهرهای با جمعیت زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خود مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :(1)شناسنامه متقاضی ، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کپی از تمام صفحات. (2)کارت ملی متقاضی ، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کپی پشت و رو کارت (3)حکم کارگزینی متقاضی ، فیش آب و برق محل سکونت فعلی متقاضی که به نام وی باشد ، سرکوپن ، گواهی مدرسه محل تحصیل فرزند متقاضی یا هر مدرک دیگری که بتواند شرط حداقل 5سال سابقه سکونت را احراز نماید،همچنین متقاضی و افراد تحت تکفل وی باید فرم تعهد عدم مالکیت زمین و مسکن و فرم (ج) را نیز تکمیل کنند.





بنا بر این گزارش، اطلاعات متقاضی توسط دستگاه متولی در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر به نشانی الکترونیکی www.maskan.ir ثبت می شود و سامانه نیز اولویت معرفی افراد واجد شرایط به بانک را مشخص خواهد کرد. در این میان متقاضیانی که تا پایان دی ماه 89 از طریق سایت وزارت تعاون ثبت نام نموده اند ، براساس همان تاریخ ثبت نام قبلی خود در اولویت خواهند بود.

این گزارش حاکی است، چنانچه فرد، واجد شرایط طرح مسکن مهر شناخته شود و واحدهای مسکونی مهر شهر مورد تقاضا از مرحله پی ریزی گذشته باشند، دستگاه متولی براساس اولویت ثبت نام از متقاضیان دعوت می کند تا برای دریافت معرفی نامه بانک و افتتاح حساب مراجعه نمایند.

اعتبار این معرفی نامه برای افتتاح حساب حداکثر 15 روز بوده و حساب یاد شده برای متقاضی غیر قابل برداشت و مجوز پرداخت از آن به سازنده نیز توسط دستگاه متولی صادر می شود. همچنین در صورت انصراف متقاضی، وجه سپرده گذاری و سود متعلقه پس از معرفی متقاضی واجد شرایط جایگزین به وی مسترد خواهد شد.



در صورت تمایل متقاضی به داشتن پارکینگ و انباری و با لحاظ وجود در پروژه، هزینه پارکینگ و انباری نیز در این مبلغ منظور می گردد.



این گزارش می افزاید: چنانچه هنگام معرفی متقاضیان به بانک پروژه ها در مرحله اتمام پی سازی باشند، افتتاح حساب با 40 درصد سهم آورده متقاضی و چنانچه در مرحله اتمام اسکلت و سقف باشند با 60 درصد سهم وی انجام می شود. این میزان برای پروژه هایی که هنگام معرفی متقاضی در مرحله اتمام سفت کاری یا نازک کاری باشند به ترتیب به 80 و 100 درصد تغییر می کند.

در این بین افزایش یا تکمیل موجودی زودتر از زمان تعیین شده، مشمول کسب امتیاز بیشتر و ثبت اولویت بالاتر خواهد بود . در صورت عدم تکمیل به موقع موجودی در زمان های تعیین شده نیز واگذاری واحد به متقاضی به اولویت های بعدی موکول خواهد شد.



پس از تأیید بانک مبنی بر واریز 60درصد سهم آورده متقاضی در حساب سپرده وی، در صورتیکه ساخت پروژه مورد نظر از مرحله اسکلت و سقف عبور کرده باشد ، دستگاه متولی از متقاضی جهت عقد قرارداد پیش فروش یک واحد مسکونی دعوت می نماید.دستگاه متولی انجام این مرحله را در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر ثبت می نماید.



همچنین پس از تکمیل واحد مسکونی ، سازنده باید سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی آن را دریافت و به بانک ارائه دهد تا بانک نیز با توجه به تسویه مالی کامل متقاضی با سازنده، نسبت به صدور دفترچه فروش اقساطی اقدام و سازنده با حضور نماینده وزارت مسکن وشهرسازی، واحد مسکونی را به متقاضی تحویل دهد.