انجمن آبزی پروری ایران در پردیس کشاورزی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، انجمن آبزی پروری با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده و فعالیت خود را در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج قرار دارد، آغاز کرد.

رفع موانع علمی موجود بر سر راه توسعه صنعت تکثیر و پرورش آبزیان از اهداف تشکیل این انجمن است و پیش بینی می شود با تاسیس این انجمن، گامهای مطلوبی در زمینه فعالیتهای آبزی پروری انجام شود.

افراد متخصص که در مسابقه های علمی داخلی و خارجی در زمینه آبزیان و علوم زیستی به رتبه برتر دست یافته اند، می توانند در انجمن یادشده عضو شوند و از خدمات و امکانات مربوطه بهره مند باشند.

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های مربوطه نیز می توانند عضو شوند

این درحالیست که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مربوطه از جمله شیلات، تکثیر و پرورش و بهداشت و بیماری های آبزیان نیز می توانند در این انجمن عضو و از خدمات و امکانات بهره مند شوند.

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در سایر رشته های مربوطه از جمله علوم زیستی، دامپزشکی و رشته های وابسته نیز می توانند به عضویت این انجمن درآیند.

طبق پیش بینی ها برپایی و تشکیل انجمن یادشده، زمینه های تعامل و همفکری کارشناسان مربوطه در زمینه آبزی پروری را فراهم می کند و همکاری ها را در این راستا تقویت خواهد کرد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج قرار دارد ضمن اینکه این مرکز از مراکز بسیار مهم علمی و تحقیقاتی در کرج و استان البرز محسوب می شود.