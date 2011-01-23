کشور فلسطین در راه است/ راهی جز شناسایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات در گفتگو با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت ضمن رد طرح آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل برای تشکیل فلسطین در مرزهای گفت: دولت فلسطینی در راه است؛ این دولت یک واقعیت است و اسرائیل باید نخستین طرفی باشد که آن را به رسمیت می شناسد.

وی افزود: من فکر نمی کنم که لیبرمن علاقه ای به رسیدن به یک توافق داشته باشد، زیرا که یک تدبیر و تمهید نسبی راه حل نیست. کشور فلسطینی تنها در 50 درصد از خاک کرانه باختری تشکیل نخواهد شد.

در حالی که آمریکا همچنان به میانجیگری بی نتیجه خود میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای صلح ادامه می دهد در یکی دو ماه گذشته بسیاری از کشورها از جمله چند کشور در آمریکای لاتین اعلام کرده اند که فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت خواهند شناخت.

عریقات بر این باور است که طرح لیبرمن در این رابطه بر آن است تا شناسایی دولت فلسینی از سوی جامعه جهانی در مرزهای 1967 را متوقف کند.

این گفتگوکننده فلسطینی همچنین اعتقاد دارد که دیدگاه های لیبرمن بیانگر دیدگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز هست.