صدر: نطق کواکبیان مجلس را به وجد آورد/ درگیری در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه علنی ساعات پر جنجال و کشمکشی را پشت سر گذاشتند چرا که از ابتدای صبح کار مجلس با فریادها و ناسزاهای دو نماینده استان کرمانشاه در صحن علنی اغاز شد.

در جلسه علنی امروز فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که کرمی راد را با افتخار از مجمع نمایندگان استان کرماشاه اخراج کرده ایم و کرمی راد نیز با فریادهای بلند شروع به ناسزاگویی به فلاحت پیشه و قوم او کرد و در نهایت نیز با با مخاطب قرار دادن لاریجانی گفت که در روز روشن گله گوسفند را در ایلام می دزدند و نمایندگان استان به این موارد توجه ندارند.

*معرفی صالحی از سوی رئیس جمهور و فریادهای مخالفت نمایندگان مجلس

نامه معرفی علی اکبر صالحی از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه در صحن علنی مجلس قرائت شد و در حین قرائت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس با فریادهای "دو دو " به معنای مخالفت با این موضوع صحن مجلس را آشفته کردند.

*صدر: نطق شما مجلس را به وجد آورد

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در بخش هایی از نطق میان دستور خودزمانی که می گفت: تلاش و سخنان برخی عناصر تندرو تمامیت خواه، انحصار طلب و اقتدار گرا مبنی بر این که بعد از انتخابات 88 فاتحه همه اصلاح طلبان خوانده شده و رقابت آینده فقط باید میان جبهه اصولگرایان باشد به مثابه آب در هاون کوبیدن است، واکنش نمایندگان را به دنبال داشت تا آنجا که رحمانی نماینده مردم الیگودرز به پشت تریبون رفت و در گوش کواکبیان پچ پچ کرد و محمد محمدی عضو کمیسیون قضائی مجلس نیز در مقابل کواکبیان با مشت های گره کرده و دستهایی به آسمان برافراشته فریاد می زد.

سر و صدا در حین قرائت نطق میان دستور کواکبیان تا بدانجا ادامه داشت که صدر تذکر داد تا نمایندگان آرامش را حفظ کنند و در انتهای نطق نیز با مخاطب قرار دادن کواکبیان گفت: نطق شما مجلس را به وجد آورد.

*میانجی گری زارعی در کشمکش کوچک زاده و مقیمی

زارعی نماینده مردم تهران میانجی اصلی کشمکش میان کوچک زاده نماینده تهران و مقیمی نماینده خمین بود چرا که پس از پایان حمایت های کوچک زاده از کواکبیان مبنی بر عدم حضور وی در جلسه دیدار با خاتمی و جداکردن خط خودش از وی؛ کوچک زاده به نزدیکی کواکبیان رفت و مقیمی نیز در حال صحبت کردن با کواکبیان بود که کشمکشی بین این دو نماینده در گرفت و پایان این کشمکش با دور کردن کوچک زاده توسط زارعی رقم خورد.