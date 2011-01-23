داوری 540 عنوان اثر در جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی"

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسماعیلی دبیر جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی" با بیان این مطلب و اشاره به استقبال خوب ناشران اظهار داشت: از مجموع 540 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره از سوی 43 ناشر، تعداد 105 عنوان در حوزه کتابهای مذهبی، 115 عنوان در حوزه ایرانشناسی، 300 عنوان در زمینه شعر و کتابهای هنری و همچنین 20 عنوان مرتبط با کتابهای چاپ شده از روی نسخه خطی است.

اسماعیلی در ادامه از داوری آثار در 4 حوزه محتوا، گرافیک، چاپ و صحافی توسط کارشناسان و چهره های مطرح کشور در این زمینه‏ها خبر داد و گفت: آثار رسیده به جشنواره در دو مرحله اولیه و نهایی توسط 17 داور بررسی خواهد شد.

وی همچنین به برپایی نمایشگاهی از تمامی 540 عنوان اثر رسیده به جشنواره اشاره کرد و گفت: امیدواریم برگزاری این جشنواره بتواند گامی مثبت در معرفی توانمندیهای ناشران کتاب نفیس کشور، شناسایی هنرمندان این عرصه و بسترسازی برای توسعه تولید کتاب نفیس باشد.

نخستین جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی ایران" از 23 تا 27 بهمن در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

