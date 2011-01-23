اتمام کار پروژه تاریخ شفاهی عملیات گیلانغرب در استان البرز

معاون تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: از ابتدای سال 89 طی برنامه ریزی به عمل آمده کار تدوین و تهیه تاریخ شفاهی و حماسه رزم گیلانغرب را شروع کرده ایم.

سرهنگ پاسدار حمید پارسا عنوان کرد: این امر را با دعوت از فرماندهان و رزمندگان کرجی که در دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی غرب کشور حضور داشتند، انجام داده ایم و آنها در این خصوص همکاری های مطلوبی با ما داشته اند.

این مسئول ادامه داد: در این راستا با انجام 200 ساعت مصاحبه و گردهمایی و انجام تحقیقات میدانی کار این پروژه به اتمام رسید و در آینده ای نزدیک کتاب حماسه رزم البرز در گیلانغرب آماده ارائه می شود.

تدوین عملکرد استان البرز در دفاع مقدس، رسالت اصلی ماست

وی ضمن بر شمردن اهمیت ثبت وقایع جنگ به صورت تفکیک شده و دقیق بیان کرد: تدوین عملکرد استان البرز در دفاع مقدس رسالت اصلی ماست و ما باید خاطرات شفاهی رزمندگان را به صورت مکتوب و قابل استفاده برای نسل آینده ثبت و ضبط کنیم.

این مسئول افزود: امیدوارم با توجه به نقش پررنگ رزمندگان استان البرز در دوران دفاع مقدس با همکاری این عزیزان بتوانیم خاطرات و تجربیات گرانبهای رزمندگان را جمع آوری و طبقه بندی کنیم.

پارسا یادآور شد: در حال حاضر جلسات جمع آوری خاطرات فرماندهان و رزمندگان گردان های علی اکبر(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت زینب (س) در حال انجام است.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد چاپ کتابهای مربوط به حماسه رزم این گردانها باشیم و فعالیتهای مطلوبی در این زمینه انجام و تکمیل شود.