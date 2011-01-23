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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زنجان برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان به برگزار شدن انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: این انجمن مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، تعداد هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را پنج نفر دانست و افزود: در حال حاضر 10 نفر از اعضای این انجمن به عنوان نامزد در این انتخابات شرکت کرده اند و در صورتی که آرای آنها به حد نصاب برسد پنج نفر از میان آنان به عنوان هیئت مدیره فعالیت خود را در این انجمن آغاز خواهند کرد.

وی ادامه داد: کسانی در این انتخابات می توانند به عنوان رای دهنده شرکت کنند که قبلا در صندوق هیئت موسس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ثبت نام کرده و کارت شناسایی دریافت کرده باشند.

صدری حد نصاب آرا برای نامزدهای انتخاباتی را 40 رای دانست و افزود: در صورتی که تا پایان امروز 40 نفر از کسانی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند در پای صندوق رای حاضر شده و رای دهند انتخابات امروز مورد قبول و وثوق خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان مدت زمان انتصاب هیئت مدیره را سه سال دانست و گفت: هیئت مدیره این انجمن در انتخابات دوره های بعد نیز می توانند شرکت کنند و حضور آنان بلامانع است.

صدری افزود: استان زنجان برای اولین گام انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در شهرستان زنجان راه اندازی و سپس اقدام به تشکیل این انجمن در سایر شهرستانها نیز خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که با تشکیل این انجمنها شکایات مردم در سطح شهرستان رفع و حل نشد این مشکلات در سطح انجمنهای استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح و پیگیری خواهد شد و در صورتی که در این مرحله نیز موفقیتی نداشت شکایات به انجمن های ملی ارجاع داده می شود.

کد مطلب 1238259

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