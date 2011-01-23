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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

محمدی در گفتگو با مهر:

لیگ برتر از 11 بهمن پیگیری می‌شود/ مدارک چهار باشگاه به AFC ارسال شد

لیگ برتر از 11 بهمن پیگیری می‌شود/ مدارک چهار باشگاه به AFC ارسال شد

رئیس سازمان لیگ برتر با بیان اینکه تغییری در برنامه مسابقات لیگ ایجاد نخواهد شد از پیگیری دور برگشت مسابقات از 11 بهمن خبر داد.

عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود حذف تیم ملی از مسابقات جام ملت‌های آسیا و بازگشت زودهنگام تیم ملی به کشور تغییری در برنامه مسابقات لیگ ایجاد نخواهد شد و دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر طبق برنامه قبلی از 11 بهمن پیگیری خواهد شد، ضمن اینکه دیدارهای معوقه لیگ نیز در موعد مقرر برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هرچند برای برگزاری مسابقات با محدودیت زمانی روبه‌رو هستیم ولی تصمیمی بر اینکه بازی‌های دور برگشت را سریع‌تر برگزار کنیم، نداریم.

رئیس سازمان لیگ برتر همچنین از ارسال فهرست بازیکنان چهار نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا به AFC خبر داد و اظهار داشت: فهرست بازیکنان، کادر فنی و سرپرستی چهار تیم ذوب آهن، سپاهان، استقلال و پرسپولیس در مهلت تعیین شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

محمدی همچنین با اشاره به سرپرستی حسین عسگری در کمیته داوران اظهار داشت: ایشان از داوران پیشکسوت و خوشنام فوتبال ایران است که شناخت خوبی از وضعیت داوری فوتبال کشور دارد. امیدوارم با بکارگیری تدابیر لازم از تنش‌های اخیر داوری فوتبال کشور کاسته شود و در دور برگشت مسابقات لیگ که رقابت‌ها حساسیت بیشتری خواهد داشت، شاهد قضاوت‌های بهتری از داوران فوتبال کشورمان باشیم.

کد مطلب 1238269

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