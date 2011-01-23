نهاد ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دادگستری فارس تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمدرضادستغیب افزود: در صورتیکه چنین مجموعه ای نیز وجود دارد باید ضمن اطلاع رسانی به مردم اقدامات خود را عملیاتی کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید طوری برنامه ریزی شود تا شواهد و مدارک مستند در هر موضوع توسط مدعیان در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد، افزود: از رئیس کل دادگستری فارس و دادستان شیراز به عنوان مدعی العموم درخواست دارم ضمن دعوت از تشکلها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی اجازه دهند افراد دغدغه های خود را مطرح کرده و مستندات مربوطه را ارایه کنند تا به جهت شان دفاع از حقوق مردم و حفظ اموال بیت المال پرونده ها را تشکیل داده و مورد بررسی عاجل قرار دهند.

وی همچنین از مسئولان دادگستری خواست در جلسه هایی ویژه با حضور کارشناسان خبره مطالبات و ادعاها شنیده شود و به سرعت پرونده های اقتصادی خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز جرم به شدت و قاطعیت و بدون هرگونه ملاحظه سیاسی با مفسدان اقتصادی برخورد شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: برخورد قاطع دستگاه قضا به طور قطع در جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و همچنین در شفاف سازی اذهان عمومی نقش تعیین کننده ای دارد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته در زمینه مفاسد اقتصادی بارها نکاتی مطرح شده و برای اذهان عمومی سوال ایجاد شده و بدون پاسخ مانده است، تاکید کرد: بار دیگر از دستگاه قضا استدعا دارم با اطلاع رسانی دقیق افکار عمومی را از یک شرایط مبهم به اطمینان خاطر رهنمون سازند و اذهان عمومی را در مورد مفاسد اقتصادی و زمین خواری بیش از این بی پاسخ نگذارند.

رئیس کمیته فرهنگ مجلس خواستار تعیین تکلیف پرونده های موجود مفاسد اقتصادی و ادعاهای مطرح شده در دادگستری فارس و پایان دادن به گمانه زنیهای مختلف در این زمینه شد و گفت: با رسیدگی عادلانه و عاجل باید به زودی شاهد فضایی آرام. معنوی و اخلاقی در شیراز مقدس باشیم.

دستغیب ادامه داد: دستگاه های اجرایی نیز وظیفه دارند راه های سوء استفاده و مسیرهای دورزدن قانون را بر متخلفان ببندند و همان گونه که اخیرا اراده کرده اند با بیان مستند و پیگیری ویژه از طریق ابزار نظارتی خود و دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: مدیران اجرایی بخشهای شهری نیز باید در اعطای مجوزها و موافقتهای اصولی به ویژه در ساخت و سازهای شهری دقت کنند وبا رعایت مسائل شهر توسعه پایدار و متوازن را در نظر گیرند.

وی گفت: از سویی دیگر رعایت مسائل فنی و ترافیک موضوع بسیار مهمی است که نباید به گونه ای باشد که در شهر شیراز شاهد رشد قارچ گونه برخی آسمان خراش هایی باشیم که تبعات خاص اجتماعی و اقتصادی دارد.

دستغیب گفت: توجه به مناطق محروم شهر و توسعه متوازن نیز از مطالبات به حقی است که توسط شهروندان مطرح می شود و شایسته است با تدابیر ویژه دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری سرمایه ها به سمت تولید هدایت شود.

وی ادامه داد: اعطای تخفیف و امتیازات ویژه نیز باید از بخش تجاری به بخشهای خدماتی و تولیدی منتقل شود و در اعطای مجوزهای تجاری نیز نهایت دقت صورت گیرد و ملاحظه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت یادآور شد: برنامه ریزی کلان هموراه باید به گونه ای باشد که آرایش ساخت و سازهای شهری با محوریت حرم مطهر (ع) به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) از یک سو و از سویی دیگر با توجه به اماکن زیارتی و سیاحتی باشد.