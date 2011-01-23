اختصاص 12 میلیارد ریال به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین هاشمی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله شاه آبادی افزود: در دولت‌های نهم و دهم کارهای فرهنگی خوبی صورت گرفته است و شاهد توسعه آن هستیم.



وی ادامه داد: حدود سه میلیارد تومان در بحث توسعه فرهنگی در استان هرمزگان هزینه کرده‌ایم و امسال هم برای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این استان یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه اختصاص داده‌ایم.



هاشمی ابراز داشت: قرار است به همین میزان هم دبیرخانه کانون‌های مساجد در اختیار این مراکز فرهنگی در مساجد قرار دهد.



استاندار هرمزگان با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در هرمزگان تا سال گذشته 30 عدد بوده است تصریح کرد: تعداد این کانون‌ها در سال‌های اخیر به 300 عدد رسیده و رشد 10 برابری را شاهد هستیم.



وی از جشنواره قرآنی مدهامتان خبر داد و اضافه کرد: مرحله کشوری این جشنواره از 26 بهمن ماه در هرمزگان آغاز می‌شود و 29 بهمن ماه خاتمه خواهد یافت.



هاشمی ابراز داشت: از شش ماه گذشته تا زمان برگزاری این جشنواره بیش از 30 برنامه قرآنی در حاشیه این جشنواره در حال برگزاری است.



استاندار هرمزگان برگزاری جشنواره غدیر و نمایشگاه علوم قرآنی را از دیگر کارهای انجام شده و در دست انجام در استان هرمزگان برشمرد.



بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و دیدار با آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله شاهرودی از دیگر برنامه‌های استاندار هرمزگان و دست اندرکاران جشنواره قرآنی مدهامتان در قم است.

