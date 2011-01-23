دستگاه های اجرایی خراسان رضوی به جذب 100درصدی اعتبارات اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه، در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی اظهار داشت: جمعیت استان خراسان رضوی بدون درنظر گرفتن تردد سالانه 25 میلیون زائر، هشت درصد کل کشور است و این در حالی است که سهم بودجه استان متناسب با این جمعیت نیست.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده با همکاری نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی و وزیر مربوطه جلساتی تا پایان سال برگزار شده و سهم بودجه های استان در هر دستگاهی نسبت به سهم ملی مقایسه می شود تا نسبت به دریافت مازاد آن برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: در همین راستا اولین جلسه با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و با توجه به تولید سالانه 9 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان یعنی تولید 7.9 درصد کل محصولات تولیدی کشاورزی کشور، از مجموع هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی در کل کشور 10درصد آن یعنی 100 میلیارد تومان به استان خراسان رضوی تخصیص یافت.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان سال هر 15 روز یک بار گزارشی از میزان جذب اعتبارات و پیشرفت پروژه ها هم به خزانه استان و هم به دفتر فنی استانداری ارایه دهند.

صلاحی گفت: 17 اکیپ نظارتی به همت دفتر فنی استانداری از ابتدای بهمن ماه کار نظارت بر پیشرفت پروژه های استان را آغاز و گزارش آن را به استانداری ارایه خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صرفه جویی های صورت گرفته توسط مردم از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: این صرفه جویی ها در خدمت افزایش صادرات و تولید ثروت عمومی خواهد بود.

صلاحی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا شاخص تولید و عملکرد خود نسبت به کل کشور و همچنین میزان اعتبار تخصیص یافته به دستگاه خود نسبت به اعتبار کل کشور را بدست آوردند تا بر اساس آن نسبت به جذب اعتبارات در دستگاه ها برنامه ریزی شود .

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تلاقی ایام اربعین حسینی و آخر صفر با دهه فجر اظهار داشت: باید در این ایام به خدمات انقلاب و نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت پرداخته شود و نسبت به تعظیم شعائر اسلامی در این مدت برنامه ریزی گردد و بعد از پایان ایام عزاداری بلافاصله نسبت به آذین بندی و چراغانی شهرها، روستاها، ادارات و اماکن دولتی با درنظر گرفتن اصلاح الگوی مصرف اقدام شود.

صلاحی افزود: صدا و سیمای خراسان رضوی باید نسبت به انعکاس برنامه ها و اقدامات چه در ایام عزاداری و چه در برگزاری جشن های پیروزی انقلاب بیش از پیش برنامه ریزی کند و نسبت به تولید آثار فاخر در این حوزه ها اقدام کند .

وی در ادامه به ابلاغ احکام فرمانداران به عنوان روسای فرعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اشاره کرد و خواستار مقابله هرچه بیشتر با قاچاقچیان مواد مخدر شد .

وی افزود: باید کار پیشگیری در مبارزه با مواد مخدر را از دوران دانش آموزی و دبستان آغاز کرد .

صلاحی در ادامه ضمن انتقاد دوباره از دستگاه هایی که برای خرید مایحتاج خود از محصولات داخل استان استفاده نمی کنند به مدیرکل امور اقتصاد و دارایی دستور داد که در صورتیکه محصولی در داخل استان تولید شود و کالا از خارج استان تهیه شده باشد فاکتور آن پرداخت نشود.

در این جلسه رضا عبدالملکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی انتصابات ماه گذشته را اعلام کرد که بر این اساس محمد اسماعیل نیا به عنوان مدیرکل جدید دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی و سیدرضا موسوی نیا به عنوان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی معرفی شدند و از خدمات داروغه و شوکتیان مدیران قبلی دفتر روستایی استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تقدیر شد.