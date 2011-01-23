سبزیهای مزرعه معمولا آلوده به تخم انگل و میکروب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی از اهمیت مصرف سبزیجات در برنامه غذایی خبرداد و گفت: سبزیها را به صورت تازه مصرف کنید چرا که با این کار ویتامینهای بیشتری کسب می کنید.

وی افزود: برای کاهش مصرف چربی و نمک که زمینه را برای ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و افزایش فشار خون فراهم می کند، استفاده از نمک و سس مایونز را همراه با سالاد محدود کنید و می توانید با اضافه کردن سبزیهای معطر مانند نعناع، ریحان و گشنیز طعم و عطر مطلوبی به غذا دهید.

معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: برای خرد کردن سبزیها از چاقوی تیز استفاده کنید تا از تخریب و از بین رفتن ویتامین سبزیها جلوگیری شود.

عبداللهی درباره روش صحیح پخت سبزیها گفت: برای پخت سبزیها از آب به مقدار کم استفاده کرده و آب حاصل از پخت را در غذاها مصرف کنید.

وی تصریح کرد: سبزیها خصوصا آنها که با ریشه از مزرعه به مغازه منتقل می شوند معمولا آلوده به تخم انگل و میکروبها هستند و به همین دلیل باید به دقت پاکیزه و ضد عفونی شوند. همچنین در انتقال سبزی از مغازه به خانه دقت کنید و آنها را در کنار سایر مواد غذایی قرار ندهید چراکه ممکن است آنها را آلوده کند.

معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره اهمیت مصرف سبزیجات برای زنان باردار نیز گفت: تغذیه خوب و استفاده مناسب از سبزیجات در دوران حاملگی و شیردهی برای مادر و کودک بسیار مفید بوده و برای یک شیردهی موفق لازم است.