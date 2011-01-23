جنگ در عرصه فرهنگی تمام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین عبادتی ظهر یکشنبه در اولین همایش مادران و دختران دانش آموز بسیجی استان با نام پاک تر از نسیم با اشاره به فعالیت تشکلهای دانش آموزی افزود: تشکیل انجمن اسلامی دانش آموزی از برکات انقلاب اسلامی است که ثمرات فراوانی نیز برای کشور داشته است.

وی تصریح کرد: تشکلهای دانش آموزی وظیفه هدایت آرمان خواهی ملت را بر عهده داشته و دارند و باید از این پتانسیل در عرصه های مختلف استفاده کرد.

عبادتی حضور تعداد بی شماری از دانش آموزان در طول هشت سال دفاع مقدس را ناشی از درک بالای این قشر از شرایط زمان توصیف کرد و یادآور شد: آموزش و پرورش در سالهای جنگ، 36 هزار شهید را تقدیم انقلاب کرد که از این تعداد، 21 هزار نفر عضو انجمنهای اسلامی به شمار می آیند که این امر نشان دهنده تاثیرگذاری قشر دانش آموز در تحولات کشور است.

عبادتی با بیان اینکه اعضای انجمنهای اسلامی دانش آموزی باید به این نکته توجه کنند که جنگ هنوز تمام نشده است، اظهار داشت: مسئولیت دانش آموزان به ویژه دختران در شرایط فعلی بسیار دشوار است زیرا باید با آینده نگری و برنامه ریزی گسترده در مسیر تعالی گام برداشت.

