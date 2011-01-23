به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف الله صافی در دیدار اعضای برگزار کننده جشنواره هنرهای آسمانی، با قدردانی از برگزاری این جشنواره، با بیان این که ظرافت‌های فراوانی از سوی خداوند متعال در وجود انسان قرار داده شده است، بیان کرد: باید قدردان این استعدادها و نبوغی که در انسان است باشیم و شاکر این نعمات باشیم.



مرجع تقلید جهان تشیع استفاده صحیح از هنر و استعداد‌های الهی را بهترین راه قدردانی از نعمت‌های الهی دانست و افزود: باید از این استعدادها به نحوی صحیح استفاده شود، با وجود این که هنر معنای وسیعی است اما در برخی جوامع یک معنای مبتذل در اذهان دارد.



هنر اسلامی را دارای پیشینه بسیار غنی است



وی هنر اسلامی را دارای پیشینه بسیار غنی و قوی یاد کرد و به نقل از دکتر گوستاولون فرانسوی بیان داشت: این نویسنده فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب می‌نویسد، مسلمانان وقتی به وسیله هدایت‌های اسلام، هنر را اسلامی کردند، هنر گرایش‌های بهتری پیدا کرد و آثار هنری خود را در مسائل مذهبی به نمایش گذاشتند.



آیت‌الله صافی از شعر به عنوان یکی از هنرهای الهی نام برد و افزود: وجود شعرا و شعرهای الهی نشان این است که انسان دارای باطن پاکی است و با غیب در ارتباط است زیرا امکان ندارد از انسان اینگونه شعرهای توحیدی صادر شود اما با غیب در ارتباط نباشد.



وی با بیان این که هنر در تربیت و روح مردم تأثیر فراوان دارد، یادآور شد: رشته‌های هنری فراوانی وجود دارد که باید به درستی و بر اساس موازین شرعی از آن استفاده کرد؛ اگر از اینها درست استفاده کنیم می‌توانیم مردم را هدایت ‌کنیم.



آیت الله صافی از نهج‌البلاغه به عنوان هنری فوق‌ هنرهای بشری یاد کرد و آن را یکی از هنرهای امیرمومنان، حضرت علی (علیه السلام) دانست.



مرجع تقلید جهان تشیع، هنر را دارای ابعاد مختلفی برشمرد و هنر همسرداری، درست زندگی کردن و هنر زندگی و اقتصاد را از جمله انواع هنرها یاد کرد و افزود: هنرهای فراوانی در وجود انسان‌ها نهفته است که باید همه این هنرها استخراج شود و به درستی استفاده گردد.



انسان از اهمیت هنر غافل است



وی با توجه به تاثیر شعر در انسان، به عنوان نمونه، اشعاری از فردوسی را خواند و تأکید کرد: گاهی یک شعر به قدری در انسان تأثیر می‌گذارد که خطابه و سخنرانی آن تأثیر را نخواهد داشت.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: استعدادهای فراوانی در وجود انسان نهفته است که باید این هنرها شناسایی و به عنوان هنر و جمال بشریت معرفی شود؛ زیرا هنر اهمیت بسیار زیادی دارد ولی انسان از آنها غافل است.



شرع در هنر رعایت شود



آیت الله صافی در پایان در توصیه‌هایی به طلاب بیان داشت: هر چه به این نکات الهی بیشتر توجه کنید موجب خداشناسی و کمال بیشتر انسانی می‌شود و رشد فکری و معنوی انسان را رقم خواهد زد و باید دقت شود که شرع و دستورات شرعی در هنر رعایت کرد.



وی با خواندن شعرهای تأثیرگذار از بعضی از شعرای بزرگ درمورد توحید و عجایب خلقت انسان و جهان اظهار داشت:‌ هنر واقعی سرودن این اشعار است و ما باید این هنرها را به دیگران هم آموزش بدهیم.



لازم به ذکر است که آیت الله صافی گلپایگانی اشعار بسیار زیادی را در مدح یا رثای ائمه‌ معصومین (سلام الله علیها) سروده‌اند. از ایشان تاکنون مجموعه اشعار «سبط المصطفی»، «صحیفة المومن»، «آفتاب مشرقین» و «بزم حضور» منتشر شده است.



این مرجع تقلید شیعیان علاوه بر این اشعار بسیار زیادی را از شعرای به نام فارسی زبان و عرب زبان حفظ دارد.